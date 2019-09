Dass der Corsa-e einen dreiphasigen 11 kW-On-Board-Charger erhält und mit bis zu 100 kW DC-laden kann, ist bekannt. Jetzt hat Opel weitere Infos zu Ladekabeln, zur myOpel-App und zum Ladepass Charge My Car genannt. Kurzer Rückblick: In Deutschland ist der Corsa-e ab der Ausstattungsvariante Edition serienmäßig mit einem 11 kW-On-Board-Charger ausgestattet. Für Länder, in denen ein dreiphasiger Starkstromanschluss ...

