TLG IMMOBILIEN AG (ISIN: DE000A12B8Z4) war gestern mit dem Anteilserwerb an der Aroundtown SA und der angekündigten Übernahme in aller Munde.

Und heute? Still ruht der See. TLG zahlt für bis zu 15% der Aroundtown SA 8,30 EUR je Aktie und kündigt an zu diesem NAV auch die restlichen Aktien in TLG Aktien tauschen zu wollen und was macht gestern die Aktie des Übernahmeziels? Zuerst steigt sie in Richtung der 8,30 EUR, um dann im Tief bei 7,24 EUR schließlich bei 7,32 EUR zu schließen. UNTER dem Vortagesschluß? Weshalb? Der Markt erwartet offensichtlich keine weiteren Käufe in Höhe des NAV-Preises durch TLG und generell wird wohl bezweifelt, dass die viel kleinere TLG letztendlich die Übernahme stemmen kann. Vergessen wird unserer Meinung nach hierbei, dass die jeweiligen Hauptaktionäre dem Zusammenschluss positiv gegenüberstehen. so wird zumindest ...

Den vollständigen Artikel lesen ...