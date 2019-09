Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für die Vorzüge von Volkswagen nach dem Tod von Ex-Vorstands- und Aufsichtsratschef Ferdinand Piech auf "Outperform" mit einem Kursziel von 180 Euro belassen. Piech habe dem Kapitalmarkt wenig Beachtung geschenkt, und dennoch den Aktionärswert erheblich gesteigert, schrieb Analyst Max Warburton in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die kühnen Elektrofahrzeug-Pläne von Volkswagen machten dem Experten Angst, da sie kurzfristig hohe Kosten verursachten und die Nachfrage danach unsicher sei, so Warburton. Aber: Piëch hätte wohl argumentiert, dass sich teure Investitionen in neue Technologien sehr langfristig auszahlten./ajx/kro Veröffentlichung der Original-Studie: 02.09.2019 / 23:02 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.09.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0046 2019-09-03/13:18

ISIN: DE0007664039