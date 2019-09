Im Silbermarkt ist die Hölle los. Der Preis marschiert Richtung Fünfjahreshoch und die Anleger stecken immer mehr Kapital in Silber-ETF. Ein Teil der jüngsten Rallye ist allerdings spekulationsgetrieben, aber das ist nicht die einzige Erklärung.

Silber-ETF mit Rekordbeständen

Jahrelang dümpelte der Silberpreis vor sich hin. Und selbst als der Goldpreis ab Frühjahr dieses Jahres anzog, bliebt es ruhig um den "kleinen Bruder". Doch inzwischen ist nicht mehr Gold, sondern Silber der Favorit vieler Investoren. Zuletzt ging es rasant bergauf, so daß die Silbernotiz inzwischen nicht mehr weit von der 20 Dollar-Marke entfernt ist. Hier markierte der Preis im Juli 2016 sein Fünfjahreshoch. Das diese runde Marke noch in diesem Jahr fallen könnte, darauf setzen derzeit nicht nur Analysten und Trader, wie der Blick auf die aktuellen Daten der CFTC zeigen. So scheint der jüngste Preisanstieg stark spekulativ getrieben zu sein. Denn in der Woche zum 27. August wurden die Netto-Long-Positionen in New York um 27 Prozent erhöht. Und dabei war die Vorwoche schon stark. Daneben geht die Einkaufstour der Anleger bei den Silber-ETF weiter. Im August verzeichneten die von Bloomberg erfassten Silber-ETFs Zuflüsse in Höhe von 1.225 Tonnen. In den vergangenen drei Monaten summieren sich diese auf inzwischen 3.740 Tonnen, was der weltweiten Silberminenproduktion von mehr als ...

