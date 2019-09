Neuemissionen: A2R68J, A2R68K, A2R68L, A2R68M (Siemens) A2YN2Z (Hella GmbH & Co KGaA) A2YN2U, A2YN2V (Hochtief) A2ynv6 (Lufthansa) Die Krise in Argentinien verschärft sich. Um die Kapitalflucht und den Peso-Verfall einzudämmen wurden in dieser Woche Devisenkontrollen eingeführt. Über die Reaktionen am Anleihenmarkt bericht Bianca Becker, Anleihenhändlerin auf dem Stuttgarter Parkett, im wöchentlichen Marktgespräch. Sie verrät zudem welche Erwartungen die Anleger an die EZB-Sitzung haben und ob ein DAX-Austritt von ThyssenKrupp die Anleihen tangiert.