IAB: Wachsende Beschäftigung im Abschwung wegen sinkender Arbeitszeit

Das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) erklärt den trotz Konjunkturabschwungs anhaltenden Beschäftigungsanstieg in Deutschland mit einer sinkenden Arbeitszeit. "Die Arbeitszeit der Beschäftigten sinkt etwas, so puffert sie die Konjunkturwirkung auf den Arbeitsmarkt ab", erklärte Enzo Weber, Leiter des IAB-Forschungsbereichs "Prognosen und gesamtwirtschaftliche Analysen". Entsprechend nehme die Zahl der Erwerbstätigen mitten im Abschwung noch immer leicht zu.

Barclays: Niedrige Inflation auch wegen niedriger Zinsen

Die Inflation im Euroraum ist nach Erkenntnissen von Barclays auch wegen des niedrigen Zinsniveaus niedriger als angesichts der Konjunktur zu erwarten wäre. "Wegen Ersparnissen durch das günstige Zinsumfeld haben die Unternehmen ihre Profitabilität steigern können, ohne dazu ihre Preise zu erhöhen und damit Marktanteile gefährden zu müssen", schreibt Analyst Khrishnamoorthy Sooben in einem Kommentar. Wichtigster Impulsgeber des Zinsumfelds ist die Europäische Zentralbank (EZB), die mit einer Senkung ihrer Zinsen aber genau das Gegenteil beabsichtigt.

Banken fragen 1,001 Milliarden Euro weniger EZB-Liquidität nach

Die Nachfrage der Banken des Euroraums nach Liquidität der Europäischen Zentralbank (EZB) hat beim einwöchigen Hauptrefinanzierungsgeschäft abgenommen. Wie die EZB mitteilte, wurden 2,347 Milliarden Euro nach 3,3476 Milliarden in der Vorwoche zum Festzinssatz von 0 Prozent zugeteilt. Die Gebote von 25 (Vorwoche: 33) Instituten wurden voll bedient. Die Banken des Euroraums besorgten sich damit 1,001 Milliarden Euro weniger EZB-Liquidität.

Schäuble: Klimaschutz ist Chance, aber nicht zum Nulltarif

Der CDU-Politiker Wolfgang Schäuble hat seine Partei dazu aufgerufen, den Klimaschutz als Chance zu begreifen für Innovation und Erneuerung. Auch solle man den Deutschen bezüglich der Kosten beim Klimaschutz reinen Wein einschenken, so der Bundestagspräsident und frühere Bundesfinanzminister. "Wir müssen den Menschen sagen: Umsonst geht es nicht. Deswegen sollten wir auch nicht sagen, es wird niemanden etwas kosten. Das gibt es nicht zum Nulltarif", sagte Schäuble zur Eröffnung eines Werkstattgesprächs seiner Partei zum Klimaschutz.

SPD-Kandidat Walter-Borjans kritisiert Klimaschutzpläne der Union

Der SPD-Politiker und Bewerber für den Parteivorsitz, Norbert Walter-Borjans, sieht eine Einigung mit der Union beim Klimaschutz noch in weiter Ferne. Fortschritte bei diesem Thema seien "mit CDU und CSU enorm schwer umzusetzen", sagte Walter-Borjans im Deutschlandfunk. Er übte auch Kritik am Klimakonzept der CSU, die einen nationalen Emissionshandel mit CO2-Zertifikaten fordert. Dieser Vorschlag werde am Ende beim Verbraucher ankommen und nicht zu einer Entlastung der kleinen und mittleren Einkommen führen, sagte der frühere Finanzminister von Nordrhein-Westfalen.

Haus und Grund: Karlsruhe soll Verfassungsmäßigkeit von Mietendeckel prüfen

Der Vermieterverband Haus und Grund hat eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts über die Rechtmäßigkeit der Berliner Landespläne für einen Mietendeckel verlangt. Das Land Berlin habe einen Entwurf vorgelegt, "obwohl das Land Berlin hierfür nicht zuständig ist", sagte Verbandspräsident Kai Warnecke bei einer Pressekonferenz in Berlin. "Aus unserer Sicht ist das einigermaßen skandalös." Warnecke forderte deshalb das Berliner Abgeordnetenhaus und den Bundestag dazu auf, "dass es hier zügig zu einem Bund-Länder-Streitverfahren vor dem Bundesverfassungsgericht kommt".

Conte will Dublin-Regeln zum Umgang mit Flüchtlingen neu verhandeln

Der designierte italienische Regierungschef Giuseppe Conte will die Dublin-Regeln zum Umgang mit Flüchtlingen neu verhandeln. Die Dublin-Regeln müssten "in Verhandlungen mit der EU überwunden werden", damit "endlich eine europäische Regelung des Einwanderungsproblems" erreicht werde, sagte Conte in einem Facebook-Beitrag. Die EU-Länder streiten seit langem über die Verteilung von Flüchtlingen.

Bericht: Türkische AKP will Parteiausschluss von Ex-Ministerpräsident Davutoglu

Die AKP des türkischen Staatschefs Recep Tayyip Erdogan strebt einem Medienbericht zufolge einen Parteiausschluss des früheren türkischen Ministerpräsidenten Ahmet Davutoglu an. Dies sei nach knapp fünfstündigen Diskussionen im Parteivorstand unter der Leitung Erdogans beschlossen worden, berichtete die Zeitung Hürriyet.

Nato will afghanische Sicherheitskräfte weiter unterstützen

Trotz des geplanten Teilabzugs der USA aus Afghanistan will die Nato an der Unterstützung der afghanischen Sicherheitskräfte festhalten. Das Bündnis bleibe diesem Ziel verpflichtet, erklärte Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg nach einem Treffen mit US-Außenminister Mike Pompeo in Brüssel. Die US-Regierung verhandelt derzeit mit den radikalislamischen Taliban über ein Friedensabkommen. Die Gespräche sind nach Angaben beider Seiten weit fortgeschritten.

Südafrikas Wirtschaft kehrt zum Wachstum zurück

Die südafrikanische Wirtschaft ist im zweiten Quartal 2019 um annualisiert 3,1 Prozent gegenüber dem Vorquartal gewachsen. Die am weitesten entwickelte Volkswirtschaft Afrikas konnte damit eine technische Rezession vermeiden. Der Bergbau, das verarbeitende Gewerbe und der Finanzsektor erlebten in den drei Monaten bis Juni ein Comeback, da Haushalte und Unternehmen von den massiven Stromausfällen verschont blieben, die sie in den ersten drei Monaten des Jahres geplagt hatten. Im ersten Quartal war das Bruttoinlandsprodukt (BIP) um 3,1 Prozent geschrumpft.

Eurozone/Erzeugerpreise Juli +0,2% gg Vm, +0,2% gg Vj

Eurozone/Erzeugerpreise Juli PROG: +0,2% gg Vm, +0,2% gg Vj

Eurozone/Erzeugerpreise ex Energie Juli -0,1% gg Vm, +0,6% gg Vj

Schweden 2Q Leistungsbilanz Überschuss 37,0 Mrd SEK

