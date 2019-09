Wien (www.fondscheck.de) - Seit vergangenem Sonntag ist Renaud de Planta der neue Chef der Genfer Privatbank Pictet, so die Experten von "FONDS professionell".Im Interview mit der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" (FAZ) spreche de Planta unter anderem über das Erfolgsgeheimnis des Geldinstituts. Pictet sei in den vergangenen zwanzig Jahren in Euro gerechnet im Schnitt pro Jahr um 8,5 Prozent gewachsen - und zwar organisch, also ohne Akquisitionen. "Wo andere in Jahren denken, denken wir in Jahrzehnten", habe er der Zeitung gesagt. ...

