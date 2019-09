Dr. med. Thomas Baur wird Chief Commercial Officer (CCO)

Dr. rer. nat. Ralf Bradenahl zum Leiter der Qualitätssicherung ernannt

Die Cannamedical Pharma GmbH, eines der bekanntesten medizinischen Cannabis-Unternehmen in Deutschland und der Europäischen Union, erweitert ihr Führungsteam mit erfahrenen Experten der Pharma-Branche. Der unabhängige Importeur und Großhändler hat Dr. med. Thomas Baur zum Chief Commercial Officer (CCO) ernannt. Der 41-jährige verantwortet ab sofort die Bereiche Medical Affairs, Marketing, Pharmacy und Field Sales mit dem Fokus auf einer professionellen Beratung und Aufklärung von Ärzten, Apotheken und Krankenversicherungen sowie dem Ausbau des Vertriebsnetzes.

Zudem verstärkt GMP-Experte Dr. rer. nat. Ralf Bradenahl als Leiter der Qualitätssicherung das Team. Bradenahl ist verantwortlich für die Sicherstellung der Einhaltung der GMP-Standards aller Zulieferer sowie für die internen Qualitätssysteme von Cannamedical. Er begleitet die laufenden GMP-Zertifizierungen und trägt zum Ausbau des Cannamedical Lieferantennetzwerkes bei.

"Wir haben uns mit Dr. Thomas Baur und Dr. Ralf Bradenahl bewusst für zwei Spitzenkräfte entschieden. Mit ihrer Erfahrung und ihrem Branchen-Know-how stärken wir unsere Qualitätssicherung und den Ausbau der Marke Cannamedical. Gemeinsam werden wir den Vorsprung als größter und bekanntester unabhängiger Importeur für Medizinalcannabis weiter ausbauen und unseren Erfolg in Deutschland und der EU langfristig manifestieren", so David Henn, CEO und Gründer von Cannamedical

Baur ist seit 15 Jahren in führender Position in Gesundheitsunternehmen wie Fresenius, Medtronic und Grünenthal tätig und hat sich insbesondere auf den Schwerpunkt der Schmerztherapie spezialisiert. Zuletzt war Baur u.a. für die kaufmännische Bewertung und Geschäftsentwicklung sowie als Geschäftsbereichsleiter für das Krankenhausgeschäft der DACH-Region zuständig.

"Ich freue mich sehr, Teil des Cannamedical-Teams zu sein. Cannamedical bietet bereits heute führende Produkte und Services für Ärzte und Apotheker, um Patienten ein lebenswertes Leben zu ermöglichen. Wir haben den klaren Anspruch unseren Vorsprung im Markt weiter auszubauen und die Qualität der Beratung von Ärzten, Apothekern und Krankenversicherungen neu zu definieren. Gemeinsam wollen wir neue Wege in der Behandlung gehen und dabei den Patienten in den verschiedenen Krankheitsbildern mit Medizinalcannabis innovative Therapieoptionen anbieten.", sagt Dr. Thomas Baur, CCO Cannamedical

Der langjährige GXP-Experte Dr. Ralf Bradenahl startete seine Karriere in der Biotech-Branche und setzte sie als Leiter der Qualitätssicherung eines GMP- und GLP-Vertragslabors fort. Seit 2006 verantwortete er mehr als 150 globale GXP-Audits für Pharmakonzerne wie Novartis, Fresenius Kabi ,Barr Pharmaceuticals und MSD.

Vor dem Wechsel zu Cannamedical war Bradenahl jahrelang als anerkannter und gefragter Berater tätig und unterstützte branchenführende Unternehmen in Europa und Asien in der Einhaltung von Qualitätsstandards europäischer GMP Behörden sowie der Arzneimittelzulassungsbehörde der USA (FDA).

Gegründet im November 2016 von David Henn, ist Cannamedical heute der größte unabhängige Importeur und Großhändler von Medizinalcannabis Deutschlands. Mit Sitz in Köln hat die Cannamedical nach Betriebsaufnahme in 2017 nun mehr als über 50 Mitarbeiter.

