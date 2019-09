Die Fielmann-Aktie bleibt auf Kurs in Richtung Jahreshoch von 69,20 Euro: Am Dienstag gewannen die Papiere des Brillenhändlers als einer der besten MDax-Werte 1,4 Prozent auf 66,80 Euro. Dabei half, dass der Analyst Paul Rossington von der Investmentbank HSBC mit seinem neuen Kursziel von 75 Euro noch etwas mehr Luft nach oben sieht als bisher. Es ist nun das höchste Ziel am Markt.

Die in der Vorwoche vorgelegten Halbjahresergebnisse der Optikerkette haben Rossington überzeugt. Der Experte glaubt zudem an das Langfristpotenzial mit der Wachstumsinitiative Vision 2025. Tags zuvor hatte Thomas Maul von der DZ Bank seine negative Einschätzung aufgehoben./ag/nas

ISIN DE0005772206

AXC0164 2019-09-03/14:26