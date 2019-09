Pressemitteilung der Hylea Group S.A.:

Neues Produkt - Hylea Group bringt Paranüsse in der Schale (PidS) auf den deutschen Markt

* Naturprodukt in seiner reinsten Form: Paranüsse in der Schale (PidS)

* Hylea erfüllt strenge EU-Import-Auflagen für PidS

* Neubelebung des PidS-Marktes in Kooperation mit dem WWF

Die Hylea Group bringt pünktlich zu Beginn der neuen Nuss-Saison ein neues Produkt auf den Markt. Erstmals wird das bolivianische Familienunternehmen in Deutschland Paranüsse in der Schale (PidS) anbieten und damit ausgewählte Supermärkte landesweit beliefern. Aufgrund strenger Auflagen der EU gibt es in Deutschland seit 2003 so gut wie keine PidS mehr. Durch die fabrikneue Produktionsstrecke in Fortaleza kann Hylea die nachdrücklichen EU-Import-Auflagen ...

