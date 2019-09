FRANKFURT (Dow Jones)--Die Autoverkäufe in Deutschland haben im August erneut ein hohes Niveau erreicht, sanken aber gegenüber dem Vorjahresmonat leicht. Wie der Branchenverband VDA mitteilte, wurden 313.800 Fahrzeuge verkauft, ein Minus von 1 Prozent. "Das ist der zweitbeste August-Wert", heißt es in der Mitteilung. Arbeitstäglich bereinigt ergibt sich laut dem Verband der Internationalen Kraftfahrzeughersteller (VDIK) ein leichter Zuwachs. Im bisherigen Jahresverlauf kletterten die Neuzulassungen um 1 Prozent auf 2,5 Millionen Einheiten.

"Der deutsche Pkw-Markt entwickelt sich auch im August außerordentlich robust", wird VDIK-Präsident Reinhard Zirpel in der Mitteilung zitiert. Trotz hohen Vorjahresniveaus und dunkler Wolken am weltweiten Konjunkturhimmel halte der Markt sein Plus von rund einem Prozent. "Der überraschend starke August erlaubt die Prognose, dass der Markt bis zum Jahresende über Vorjahr bleibt", so Zirpel.

Diesel-Zulassungen sinken - Produktion wieder etwas höher

Die Neuzulassungen von Diesel-Pkw sanken den weiteren Angaben zufolge im August gegenüber dem ungewöhnlich zulassungsstarken Vorjahresmonat um 8,2 Prozent, legten aber insgesamt im Jahresverlauf um 2,1 Prozent zu. In den ersten acht Monaten dieses Jahres wurden knapp 33 Prozent aller Neuwagen mit Dieselmotor ausgeliefert, 59 Prozent waren Benziner.

Die deutschen Pkw-Hersteller fertigten an den inländischen Standorten im August 313.200 Fahrzeuge, ein Zuwachs auf Jahressicht von 1 Prozent. Seit Januar liefen knapp 3,2 Millionen Pkw vom Band, ein Minus von 11 Prozent. Schwächer entwickelte sich auch der Export: Im August wurden laut VDA mit 234.300 Pkw 6 Prozent weniger ausgeliefert. In den ersten acht Monaten wurden aus Werken in Deutschland 2,4 Millionen Pkw exportiert, 14 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum.

September 03, 2019 08:17 ET (12:17 GMT)

