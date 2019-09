Schindellegi (ots) - Der Schweizer Telefonie-Provider sipcall lanciert mit «sipcall internet» ein Bundle-Angebot bestehend aus Internet- und Telefonieservices für Unternehmen. Verschiedene Bandbreiten mit einer Geschwindigkeit von bis zu 1 Gbit/s stehen dabei zur Auswahl.



Alles aus einer Hand



Neu bietet sipcall zusätzlich zur Telefonie auch Internet-Dienste in Form eines Bundle-Angebots «Telefonie & Internet» an. Kunden beziehen dadurch alle Dienste von einem Anbieter und erhalten dafür auch nur noch eine Rechnung.



Als einer der wenigen Telefonie-Anbieter lässt sipcall seinen Kunden freie Hand in der Wahl des gewünschten Internet-Anbieters. Diese Unabhängigkeit bleibt auch weiterhin bestehen. Das Angebot sipcall internet ist als Zusatzoption für interessierte Kunden konzipiert.



Vier verschiedene Bandbreiten - symmetrisch oder asymmetrisch - mit einer Geschwindigkeit bis zu 1 Gbit/s ab CHF 55.- stehen den Kunden zur Auswahl. Je nach Ausbaustandard vor Ort können sich Interessenten für DSL- oder Fiber-Technologie entscheiden. Als weitere Optionen bietet sipcall zudem auch vorkonfigurierte Router, SLA, Managed Services und fixe IP-Adressen an.



Erfahrung und Kompetenz



Die Backbone Solutions AG, Dachorganisation von sipcall, ist seit 1998 als Connectivity-Anbieter am Markt und hat sich in dieser Zeit ein grosses Know-how im Bereich der Internet-Anbindungen erarbeitet. Diese Kompetenz fliesst lückenlos in den Auf- und Ausbau des neuen Angebots.



Ausführliche Informationen, Preisbeispiele und einen Verfügbarkeits-Check zur Bestimmung des Ausbaustandards an Ihrem Standort finden Sie unter www.sipcall.ch/internet



Das Unternehmen



Die Backbone Solutions AG wurde 1998 von Michael Vontobel gegründet und hat sich in der Folge zu einer festen Grösse für hochwertige Internet-Anbindungen entwickelt. Als Pioniere der Internettelefonie lancierte das Unternehmen 2005 unter der Marke «sipcall» innovative Business-Lösungen basierend auf der VoIP-Technologie. Über 40'000 zufriedene Telefonie-Kunden vertrauen derzeit auf die Kompetenz und Erfahrung von sipcall by Backbone Solutions AG.



Kontakt:



sipcall by Backbone Solutions AG

Thomas Kaufmann, Marketing

Chaltenbodenstrasse 4a, CH-8834 Schindellegi

Telefon direkt +41 44 200 5024

tkaufmann@sipcall.ch www.sipcall.ch



Original-Content von: sipcall.ch, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/nr/100068832