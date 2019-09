Das Unternehmen engagiert Jefferies LLC als Reaktion auf strategische Inbound-Interessen

NEW YORK und CLEVELAND, Sept. 03, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Abeona Therapeutics Inc. (Nasdaq: ABEO), ein vollständig integrierter Marktführer in der Gen- und Zelltherapie, gab heute bekannt, dass Jefferies LLC als Finanzberater beauftragt wurde, bei der Prüfung strategischer Alternativen zu helfen, die sich auf die Weiterentwicklung der Mission des Unternehmens und die Maximierung des Stakeholder Value konzentrieren. Aufgrund des Interesses hat Abeona einen Prozess zur Untersuchung einer breiten Palette strategischer Alternativen eingeleitet, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Partnerschaft in seinen verschiedenen klinischen und präklinischen Programmen oder einen Verkauf oder eine Fusion des Unternehmens, um das Potenzial dieser Vermögenswerte zu erschließen.



"Mit vier klinischen Programmen, einer breiten präklinischen Pipeline, GMP-Produktionsanlagen und einem talentierten Team setzt sich Abeona weiterhin dafür ein, das Potenzial der Genmedizin weiter zu entwickeln", sagte Dr. João Siffert, Chief Executive Officer. "Aufgrund unserer Expertise in der Gen- und Zelltherapie sind wir unserer Meinung nach gut positioniert, um eine Vielzahl von Möglichkeiten zu nutzen, strategische Partnerschaften und Allianzen zu verfolgen, unsere Kapitalstruktur zu verbessern und die Entwicklung von Kandidaten in Richtung Kommerzialisierung zu beschleunigen."

Es kann nicht garantiert werden, dass diese strategische Überprüfung zum Abschluss einer bestimmten Vorgehensweise führt. Es gibt keinen definierten Zeitplan für den Abschluss des Überprüfungsprozesses und die Gesellschaft beabsichtigt nicht, weitere Kommentare abzugeben, es sei denn, eine bestimmte Initiative wird vom Aufsichtsrat genehmigt, der Überprüfungsprozess wird abgeschlossen oder es wird anderweitig festgestellt, dass eine andere Offenlegung angemessen ist.

Steven H. Rouhandeh, Vorstandsvorsitzender, kommentierte: "Unser Managementteam und unsere Mitarbeiter haben mehrere Programme entwickelt, die für Patienten innovativ und transformativ sind. Wir sind zuversichtlich, dass der strategische Überprüfungsprozess unsere Bemühungen zur Erreichung dieses Ziels erleichtern wird."

Über Abeona Therapeutics

Abeona Therapeutics Inc. ist ein Biopharmazeutik-Unternehmen für die klinische Phase, das Gen- und Zelltherapien für schwerwiegende Krankheiten entwickelt. Das klinische Programm des Unternehmens umfasst EB-101, seine autologe, genetisch korrigierte Zelltherapie für rezessiv dystrophe Epidermolysis bullosa, sowie ABO-102 und ABO-101, neuartige AAV9-basierte Gentherapien für das Sanfilippo-Syndrom Typ A bzw. B.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die Risiken und Unsicherheiten umfassen, im Sinne von Paragraph 27A des US-amerikanischen Securities Act von 1933 in der jeweils geltenden Fassung und Paragraph 21E des Securities Exchange Act von 1934 in der jeweils geltenden Fassung. Diese Aussagen beinhalten Aussagen über die Fähigkeit des Managementteams, das Unternehmen zu führen und wichtige Strategien zu entwickeln, die Marktchancen für die Produkte und Produktkandidaten des Unternehmens sowie die Ziele und Vorgaben des Unternehmens. Wir haben versucht, zukunftsgerichtete Aussagen durch Begriffe wie "könnte", "wird", "antizipieren", "annehmen", "glauben", "schätzen", "erwarten", "beabsichtigen" und ähnliche Ausdrücke (sowie andere Begriffe oder Ausdrücke, die sich auf zukünftige Ereignisse, Bedingungen oder Umstände beziehen) zu kennzeichnen, die zukunftsbezogene Aussagen darstellen und zukunftsbezogene Aussagen kennzeichnen sollen. Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund verschiedener wichtiger Faktoren, zahlreicher Risiken und Unsicherheiten, einschließlich, aber nicht beschränkt auf das anhaltende Interesse an unserem Portfolio an seltenen Krankheiten, unserer Fähigkeit, Patienten in klinische Studien aufzunehmen, der Auswirkungen des Wettbewerbs, der Möglichkeit, Lizenzen für jede Technologie zu erhalten, die für die Vermarktung unserer Produkte erforderlich ist, erheblich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen genannten abweichen, die Fähigkeit, die erforderlichen behördlichen Genehmigungen zu erhalten oder zu erhalten, die Auswirkungen von Änderungen der Finanzmärkte und der weltwirtschaftlichen Rahmenbedingungen, Risiken im Zusammenhang mit der Datenanalyse und -berichterstattung sowie andere Risiken, die von Zeit zu Zeit in den Jahresberichten der Gesellschaft auf dem Formular 10-K und den Quartalsberichten auf dem Formular 10-Q und anderen Berichten, die von der Gesellschaft bei der Securities and Exchange Commission eingereicht wurden, aufgeführt werden. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, die zukunftsgerichteten Aussagen zu überarbeiten oder zu aktualisieren, um Ereignisse oder Umstände zu reflektieren, die nach dem Datum dieser Mitteilung eintreten, ob als Ergebnis von neuen Informationen, zukünftigen Entwicklungen oder sonstigen Umständen, außer wenn dies nach nationalem Wertpapierrecht vorgeschrieben ist.

