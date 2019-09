Wien (www.fondscheck.de) - Bestseller oder Flop? FONDS professionell ONLINE hat sich wieder angesehen, welche Fondsgruppen in den zurückliegenden sechs Monaten zu den Absatzrennern zählten - und welche nicht, so die Experten von "FONDS professionell".Anleihen hui, Aktien pfui! So laute derzeit wohl das Credo bei einem Gros der Fondsanleger. Diesen Schluss lasse zumindest die jüngste Mittelzu- und Abflussstatistik von Mountain View zu. Die Gelder der Investoren würden derzeit nämlich zu einem großen Anteil zu den Anleihenfonds wandern. Knapp 86 Milliarden Euro habe es seit Januar in diese Geldtöpfe gespült. Zur Erinnerung: Im Vorjahr seien Rentenportfolios noch mit Abflüssen von 102 Milliarden Euro konfrontiert gewesen. Aus Aktienfonds hätten Investoren seit Jahresbeginn hingegen knapp 62 Milliarden Euro abgezogen. Das seien im Jahresvergleich die stärksten Ausverkäufe seit dem Jahr 2008 - so lange reiche die Statistik von Mountain View zurück. ...

