BERLIN (Dow Jones)--Die Energiebörse European Energy Exchange (EEX) will die französische Powernext schlucken. Vorbehaltlich der erforderlichen Genehmigungen soll die Übernahme zum 1. Januar 2020 erfolgen, teilte das Leipziger Unternehmen mit. Die neue Börse werde alle Produkte auf einem einzigen Marktplatz anbieten, was die Zulassung neuer Teilnehmer vereinfache, hieß es von der EEX, die mehrheitlich zur Deutschen Börse gehört. Das erweiterte Portfolio umfasst dann Erdgas, Strom und Emissionsrechte. Das Unternehmen Powernext SA soll in die EEX integriert werden und als EEX-Niederlassung in Paris weitergeführt werden. Erster Handelstag auf EEX wird voraussichtlich am 1. Januar 2020 sein.

Die EEX und die Powernext hatten bereits 2012 eine engere Zusammenarbeit im Gasmarkt vereinbart. Sie gründeten die gemeinsame Gashandelsplattform Pegas, Powernext übernahm die Steuerung. Seit 2015 sind alle Erdgasprodukte der beiden Börsen unter einem Regelwerk und einer Mitgliedschaft gelistet. Die Pegas-Geschäfte sollen nach der Übernahme dann von der EEX organisiert werden. Die EEX hofft, dadurch auch ihre globale Kunden für das Gasgeschäft gewinnen zu können. Sie sicherte den bestehenden Powernext-Kunden zu, ihre Erdgasprodukte auch nach der Genehmigung des Deals weiterhin handeln zu können. Clearing und Abwicklung aller Handelsgeschäfte blieben bei der European Commodity Clearing AG (ECC).

"In den letzten Jahren sind sowohl unsere Strom- als auch unsere Gasaktivitäten in Europa deutlich gewachsen", erklärte der EEX-Vorstandsvorsitzende Peter Reitz. Er zeigte sich überzeugt, "dass dieser Schritt dem Bedürfnis unserer Kunden entsprechen wird, eine breite Palette von Produkten auf einer Plattform zu handeln". Es sei beabsichtigt, auch ein Regelwerk und einen Zulassungsprozess einzuführen, ergänzte Powernext-Präsident und EEX-Chefstratege Tobias Paulun.

