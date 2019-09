=== *** 03:45 CN/Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen Caixin August *** 07:00 DE/Delivery Hero SE, ausführliches Ergebnis 1H, Berlin 08:00 DE/Auftakt-PK zur IFA-Messe, Berlin 09:30 DE/Bundesregierung, Kabinettssitzung, Berlin 09:30 DE/Handelsblatt, Banken-Gipfel u.a. mit den CEOs Sewing (Deutsche Bank), Zielke (Commerzbank), Braun (Wirecard), Ermotti (UBS) sowie Ex-New-York-Fed-Chef Dudley, Goldman-Sachs-CFO Scherr, Wirtschaftsweise Schnabel (bis 5.9), Frankfurt *** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe August PROGNOSE: 51,5 zuvor: 51,7 *** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe August (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 53,3 1. Veröff.: 53,3 zuvor: 52,6 *** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe August (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 54,4 1. Veröff.: 54,4 zuvor: 54,5 *** 10:00 DE/Verband der chemischen Industrie (VCI), Konjunkturbericht 2Q *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone August (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 53,4 1. Veröff.: 53,4 zuvor: 53,2 Einkaufsmanagerindex gesamt PROGNOSE: 51,8 1. Veröff.: 51,8 zuvor: 51,5 *** 10:30 BE/Wirtschafts- und Währungsausschuss des Europaparlaments, Anhörung der designierten EZB-Präsidentin Lagarde, (9:00 Anhörung SSM-Chef Enria), Brüssel *** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe August PROGNOSE: 51 zuvor: 51,4 *** 10:50 EU/EZB, Zuteilung eines Dollar-Swap-Repogeschäfts *** 11:00 EU/Einzelhandelsumsatz Juli Eurozone PROGNOSE: -0,6% gg Vm zuvor: +1,1% gg Vm 11:00 DE/Bundesverband Öffentlicher Banken Deutschlands (VÖB), PK zur Aktienmarktprognose, Frankfurt 11:00 GR/BIP 2Q 11:30 DE/Zuteilung Aufstockung 5-jährige Bundesobligation über 3 Mrd EUR 12:20 US/Navistar International Corp, Ergebnis 3Q, Chicago 13:30 DE/Regierungs-PK, Berlin 13:45 DE/Unionsfraktion, Auftaktstatement zur Klausurtagung (bis 5.9.), Potsdam 14:00 DE/SPD, Start von Regionalkonferenzen zur Vorstellung der Kandidaten für den SPD-Vorsitz, Saarbrücken *** 14:30 US/Handelsbilanz Juli PROGNOSE: -53,70 Mrd USD zuvor: -55,15 Mrd USD *** 16:00 BE/Wirtschafts- und Währungsausschuss des Europaparlaments, Anhörung von EZB-Direktor Mersch als künftiger Vizechef der EZB-Bankenaufsicht, Brüssel *** 16:00 CA/Bank of Canada (BoC), Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats *** 20:00 US/Fed, Beige Book 21:15 US/Fed, Rede von Chicago-Fed-Präsident Evans (2019 stimmberechtigt im FOMC) zum Thema: "North American Trade: The Auto Sector", Detroit *** 22:15 DE/Entscheidung über mögliche Änderungen in den Indizes der DAX-Familie der Deutschen Börse 22:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API) - IT/Mediaset, ao HV ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

