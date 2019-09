Vancouver, Washington (ots/PRNewswire) - ioSafe Solo Hawk Rugged SSD bietet Datensicherung für extreme Anforderungen in Industrieanlagen und Umfelder mit rauen Bedingungen



CRU, ein bewährter Anbieter, der Datensicherung, Datentransport und katastrophensichere Datenspeichervorrichtungen für das Verteidigungsministerium der Vereinigten Staaten und andere Regierungsbehörden und Wirtschaftsunternehmen bereitstellt, gab heute die Einführung der ioSafe Solo Hawk Rugged SSD bekannt. Das neue tragbare Speichergerät, das mit Kapazitäten von 500 GB und 1 TB erhältlich ist, wurde nach Militärnorm MIL-SPEC-810G entwickelt und getestet und hält Wasser und Chemikalien, Staub, extremen Temperaturen, Fallhöhen von 3,05 Meter (10-Fuß) und weiteren extremen Bedingungen stand.



Solo Hawk übertrifft die Konkurrenz bei weitem. Das Gerät übersteht 72 Stunden (nicht nur 30 Minuten) in Wassertiefen von zu 3,05 Metern (10 Fuß) und bis zu einer Stunde in Chemikalien (Flugkraftstoff, Dieselkraftstoff, Öle, Hydraulikkraftstoffe) mit einer Eintauchtiefe von bis zu 3,65 Metern (12 Fuß). Solo Hawk arbeitet in Höhen bis zu 9.145 Meter (30.000 Fuß), Temperaturen zwischen -20 und 50 Grad Celsius, kann bis zu 24 Stunden lang UV-Strahlung und Sand bzw. Staub standhalten und ist mit USB 3.2 Gen 2 und USB Type-C Technologie für verbesserte Geschwindigkeit und Konnektivität mit 10 Gbit/s ausgestattet. Die Solo Hawk Rugged SSD eignet sich perfekt für robuste Anwendungen in Produktions- und Industrieumgebungen, Projektarbeit in abgelegenen Gegenden und andere Einsatzfelder wie z.B. Outdoor-Fotografie.



"Wir haben Solo Hawk entwickelt, um eine Lücke im Markt für militärischen Anforderungen entsprechende, tragbare Speichergeräte zu schließen, die für den zivilen Markt verfügbar sind", erklärt Randal Barber, CEO von CRU. "Solo Hawk erweitert die Familie unserer katastrophensicheren ioSafe-Speicherprodukte mit mobiler Datensicherung für unterwegs".



Der Lieferumfang von Solo Hawk beinhaltet zwei Jahre ioSafe Data Recovery Service mit der Option, die Abdeckung auf fünf Jahre zu verlängern. Das Gerät ist bei führenden Online-Händlern einschließlich Amazon erhältlich. Weitere Informationen finden Sie auf der ioSafe Website.



Informationen zu ioSafe und CRU



Die ioSafe-Produktlinie ist Teil der CRU Familie, die für ihre Rolle in den Bereichen Datensicherheit und Datentransport für Regierungen, militärische Organisationen und Unternehmen weltweit bekannt ist. Die patentierten ioSafe-Technologien für Feuerfestigkeit und Wasserdichtigkeit bieten die Gewissheit, dass die Daten unserer Kunden stets geschützt sind. Im Falle von Bränden, Überschwemmungen oder defekten Rohrleitungen sind ioSafe-Kunden in kürzester Zeit wieder einsatzbereit - deutlich schneller als mit jeder anderen verfügbaren Lösung.



