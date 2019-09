Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Remember to come back in September....wie ist dieser Teil der bekannten Börsenweisheit eigentlich genau zu verstehen und ist sie ratsam? Wie stehen die Chancen auf einen sonnigen September an der Börse, was bedeuten die politischen Unsicherheiten und wie sieht die Rolle der Notenbanken gerade aus? Marktexperte Roger Peeters von pfp advisory nimmt im Interview mit Moderatorin Viola Grebe die Märkte unter die Lupe.