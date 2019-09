Die Aufnahme "bringt die Aktieauf den Radarschirm zusätzlicher internationaler Investoren",erklärte IMMOFINANZ-Vorstandschef Oliver Schumy am Dienstag in einerAussendung. Die IMMOFINANZ war in der Vergangenheit bereits im StoxxEurope 600 gelistet.Der Aktienindex umfasst die 600 größten börsennotiertenUnternehmen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...