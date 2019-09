Victoria Gold Corp. veröffentlichte analytische Ergebnisse des 2019 Diamantbohrprogramms am Zielgebiet Raven in der Nugget-Zone. Das Ziel des Bohrprogramms in Raven war die Ausweitung der hochgradigen, oberflächlichen Goldmineralisierung, die Ende 2018 entdeckt wurde. Das Programm bestand aus umfangreichen Oberflächengrabungen und Probebohrungen des Raven-Zielbereichs.



Insgesamt wurden neun Diamantbohrlöcher mit einer Gesamtlänge von 1.617 m auf einer Fläche von ca. 400 m² des über 1 km² großen Zielbereichs Raven gebohrt. Zusätzlich wurden Oberflächengrabungen mit einer Länge von über 5.400 m auf der Nugget-Zone durchgeführt.



Zu den Höhepunkten der Ergebnisse zählen:



? Bohrloch NG19-011C: 7,72 g/t Gold über 2,8 m; darin 0,60 g/t Gold über 88,1 m ? Bohrloch NG19-012C: 4,48 g/t Gold über 5,9 m; darin 1,05 g/t Gold über 42,4 m ? Bohrloch NG19-016C: 2,05 g/t Gold über 14,8 m



