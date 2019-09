Beim spekulativen Investment geht es heute um Isra Vision. Der Spezial-Hersteller von maschinellem Sehen, beispielsweise bei der Oberflächen-Inspektion, verlor in den letzten Wochen rd. 1/4 seines Kurswerts. An der Qualität des Unternehmens und seiner Produkte liegt es nicht.



Das belegen die Zahlen für die ersten 9 Monate des Geschäftsjahres 2018/2019 (per 30.6.): Der Umsatz legte um 8 % (auf rd. 110,6 Mill. €) zu, der bereinigte Gewinn vor Steuern um 19 % (auf ca. 24,45 Mill. €) und die Marge erreichte beachtliche 22 %.



An Perspektiven bietet der Vorstand mittelfristig mehr als 200 Mill. €. Umsatz. Zeitlich näher liegen Vertragsabschlüsse, die in wenigen Wochen unterschriftsreif sein sollen. Und: Im Geschäftsjahr 2019/2020 sollen Umsatz und Ertrag im 2-stelligen Prozentbereich steigen. Unterm Strich eröffnet sich damit...



Dies ist ein Auszug aus unserem Brief "Die Aktie für Jedermann".



