Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Die Aktie der IMMOFINANZ (ISIN AT0000A21KS2/ WKN A2JN9W) wird mit Wirksamkeit vom 23. September 2019 in den STOXX Europe 600 Index aufgenommen. Das teilte der zur Deutschen Börse Gruppe zählende Indexanbieter STOXX Ltd. mit. Aufnahmekriterium ist die Marktkapitalisierung des Streubesitzes, so IMMOFINANZ in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemitteilung: ...

