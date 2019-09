Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Die Raiffeisenbank International AG ("RBI" oder die "Emittentin") (ISIN AT0000606306/ WKN A0D9SU) lädt heute die qualifizierten Inhaber (die "Qualifizierten Inhaber") ihrer "EUR 500.000.000 Nachrangige kündbare fest zu fest verzinsliche Schuldverschreibungen fällig Februar 2025" (ISIN XS1034950672/ WKN A1ZDTF), begeben am 21. Februar 2014, ein, Angebote zum Verkauf aller Stücke dieser Schuldverschreibungen an RBI zu einer Rückkaufrendite (jeweils inklusive allfälliger angelaufener Stückzinsen) von minus 0,15% des Nennbetrags, was einem Rückkaufpreis von 102,054 Prozent entspricht (EUR 102.054 je Schuldverschreibung im Nennbetrag von je EUR 100.000), abzugeben, wobei die Abwicklung am 13. September 2019 geplant ist (das "Rückkaufangebot"), so die Raiffeisen Bank International AG: in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemitteilung: ...

