Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Am Montag blieb es noch ruhig am Markt, die Wall Street fehlte. Dienstag zeigte sich der DAX dann zögerlich. Was ist im Lauf der Woche noch möglich und wie geht es in den nächsten Monaten weiter? Marktexperte Robert Halver von der Baader Bank erklärt im Interview mit Moderatorin Viola Grebe, was die aktuelle Zollstreit-Situation USA-China für den Markt bedeutet, wie es beim Brexit weitergehen könnte und wie Anleger mit dieser Mischung umgehen können.