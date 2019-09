NEW YORK (Dow Jones)--Die Aktivität in der US-Industrie ist im August langsamer als im Vormonat gewachsen. Der von IHS Markit in diesem Sektor erhobene Einkaufsmanagerindex sank auf 50,3 von 50,4 Punkten. In erster Veröffentlichung war ein Wert von 49,9 ermittelt worden.

Link: https://www.markiteconomics.com/Public/Home/PressRelease/2413628f38c94d27bdaed3277c759b41

