Frankfurt (www.fondscheck.de) - Seit Montag sind fünf neue Exchange Traded Funds des Emittenten Invesco auf Xetra und Börse Frankfurt handelbar, so die Deutsche Börse AG.Mit den fünf neuen Renten-ETFs könnten Anleger an der Wertentwicklung von Staatsanleihen aus Frankreich, Deutschland, Italien, der Niederlande und Spanien mit verschiedenen Laufzeiten partizipieren. Die enthaltenen Wertpapiere seien in Euro begeben, würden über ein Investment Grade-Rating von mindestens Baa3/BBB-/BBB- sowie einem ausstehenden Nennwert von mindestens 300 Millionen Euro verfügen. Dabei stünden Indexfonds zur Auswahl, die Anleihen mit Restlaufzeiten von mindestens einem Jahr, ein bis drei, drei bis fünf, fünf bis sieben oder sieben bis zehn Jahren enthalten würden. ...

