Vaduz (ots/ikr) - Am 2. September begrüsste die Liechtensteinische Botschaft in Wien 19 Bibliothekarinnen und Bibliothekare der Österreich-Bibliotheken und Vertreterinnen des österreichischen Aussenministeriums.



Anlässlich des 11. Wiener Seminars, das jährlich die Leiterinnen und Leiter der insgesamt 68 Österreich-Bibliotheken für eine Woche nach Wien bringt, lud die Liechtensteinische Botschaft in Wien zu einem Empfang. Die Botschaft würdigte die gute Zusammenarbeit mit dem österreichischen Aussenministerium als Förderer der Bibliotheken und mit den Verantwortlichen vor Ort. Seit 2003 enthalten die Österreich-Bibliotheken jeweils auch ein Liechtenstein-Regal mit Büchern von liechtensteinischen Autorinnen und Autoren und über Liechtenstein.



Die Bibliothekarinnen und Bibliothekare übernehmen eine wichtige Rolle in der Auslandskulturpolitik. Sie warten nicht nur die Bestände der Bibliotheken, sondern engagieren sich auch im Rahmen von Veranstaltungen zu denen auch liechtensteinische Autorinnen und Autoren eingeladen werden.



Seit der Aufnahme der Liechtenstein-Regale werden alle 68 Bibliotheken, die sich auf 28 Länder in Mitte- und Osteuropa verteilen, jährlich vom Liechtensteinischen Kulturministerium mit mindestens einer aktuellen Publikation, fallweise mit mehreren Büchern, ausgestattet.



