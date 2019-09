Seit dem Börsenerfolg von Beyond Meat sind Fleischersatz-Produkte im wahrsten Sinne des Wortes in aller Munde. Doch welche Veggie-Aktien gibt es noch neben Beyond Meat? Der Veggie-Boom in westlichen Industrienationen ist ein Megatrend. Waren Vegetarier in Deutschland früher eine absolute Randerscheinung, ernähren sich heute fast zehn Prozent der Bundesbürger vegetarisch. Dies entspricht in etwa der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...