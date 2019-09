Von Herbert Rude

FRANKFURT (Dow Jones)--Am deutschen Aktienmarkt haben die Kurse am Dienstag überwiegend etwas nachgegeben. Der DAX fiel um knapp 0,4 Prozent auf 11.911 Punkte. Etwas auf die Stimmung drückten schwache US-Konjunkturdaten. Stark im Markt lagen Daimler, und in der dritten Reihe schnellten Varta um fast 16 Prozent in die Höhe. Fortgesetzt hat sich dagegen die Talfahrt von Thyssen.

Der ISM-Einkaufsmanager-Index für das verarbeitende Gewerbe in den USA ist im August auf 49,1 von 51,1 gefallen, bei einer Erwartung von 51. Mit dem Fall unter die Expansionsschwelle von 50 hat er ein Rezessionssignal geliefert. "Die Aussagen von Trump tun ihr Übriges", so ein Händler. Der US-Präsident hat die Handelspraktiken der EU erneut scharf angegriffen, aber auch der Fed angesichts der vergleichsweise hohen US-Zinsen erneut Untätigkeit vorgeworfen.

Daimler auf der Gewinnerseite

Daimler stiegen um 1 Prozent auf 43,02 Euro und führten damit die Gewinnerliste im DAX an. Gestützt wurde der Kurs von einer Kaufempfehlung der UBS. Daneben zogen Infineon um 0,9 Prozent an und RWE um 0,5 Prozent.

Größter DAX-Verlierer waren Thyssenkrupp, die mit dem bevorstehenden Abstieg aus dem deutschen Leitindex und einer skeptischen Analysten-Studie um 3,8 Prozent auf 10,62 Euro fielen. Credit Suisse hat ein Kursziel von 9 Euro errechnet. Deutsche Post verloren 1,4 Prozent und Conti 1,3 Prozent.

Varta zweistellig im Plus - Produktion und Kursziel rauf

Der Batteriehersteller Varta baut seine Produktionskapazitäten für Lithium-Ionen-Zellen angesichts einer andauernd hohen Nachfrage weiter aus. Bis 2022 sollen jährlich über 150 Millionen Zellen produziert werden. Für die nun zusätzlich geplanten 50 Millionen Zellen pro Jahr will das Unternehmen rund 130 Millionen Euro investieren. Finanziert werden soll dies aus dem Mittelzufluss aus dem operativen Geschäft sowie Kundenanzahlungen. Die Analysten der Commerzbank haben das Kursziel für den TecDAX-Kandidaten auf 110 von 80 Euro hochgenommen. Der Kurs gewann 15,6 Prozent auf 87,60 Euro.

Deutsche Börse kommt für Unibail in Euro-Stoxx-50

Die Aktien der Deutschen Börse werden neu in den Euro-Stoxx-50 aufgenommen. Unibail-Rodamco müssen dafür den Index verlassen. Die Aktie der Deutschen Börse konnten sich nach der Rally der vergangenen Tage behaupten.

Nachdem sich der Kurs von Home24 in etwas über einem Jahr fast gezehntelt hat, legte er am Dienstag bei dünnen Umsätzen um 10 Prozent zu. Der Online-Möbelhändler hat Zahlen zum Zweitquartal vorgelegt und den Ausblick bestätigt.

Umgesetzt wurden im Xetra-Handel bei den DAX-Werten rund 66,7 (Vortag: 46,2) Millionen Aktien im Wert von rund 2,49 (Vortag: 1,79) Milliarden Euro. Es gab neun Kursgewinner, 20 -verlierer und eine unveränderte Aktie.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 11.910,86 -0,36% +12,80% DAX-Future 11.917,00 -0,28% +12,68% XDAX 11.921,23 -0,28% +12,67% MDAX 25.558,39 -0,59% +18,39% TecDAX 2.767,03 -0,44% +12,93% SDAX 10.689,15 -0,08% +12,41% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 179,23 20 ===

