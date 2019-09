Von Herbert Rude

FRANKFURT (Dow Jones)--Schwache US-Konjunkturdaten haben am Dienstag etwas auf die europäischen Aktienkurse gedrückt. Der DAX gab um 0,4 Prozent auf 11.911 Punkte nach, und der Euro-Stoxx-50 fiel um 0,3 Prozent auf 3.421 Punkte. Großer Gewinner war das Gold: Die Feinunze sprang erstmals über die Marke von 1.400 Euro und wurde während des Läutens der Schlussglocken an den Aktienmärkten mit 1.412 Euro bezahlt. Auch in Dollar legte sie wieder zu. Großer Gewinner am Aktienmarkt waren Varta mit einem Plus von fast 16 Prozent.

Der ISM-Einkaufsmanager-Index für das verarbeitende Gewerbe in den USA ist im August auf 49,1 von 51,1 gefallen, bei einer Erwartung von 51. Mit dem Fall unter die Expansionsschwelle von 50 hat er ein Rezessionssignal geliefert. "Die Aussagen von Trump tun ihr Übriges", so ein Händler. Der US-Präsident hat die Handelspraktiken der EU erneut scharf angegriffen, aber auch der Fed angesichts der vergleichsweise hohen US-Zinsen erneut Untätigkeit vorgeworfen.

Thema war auch die Sorge um einen so genannten "No-Deal-Brexit", also einen ungeregelten Austritt Großbritanniens aus der EU. Das Pfund fiel zum Dollar zeitweise auf den tiefsten Stand seit fast drei Jahren. Nachdem Brexit-Premier Boris Johnson seine Parlamentsmehrheit verloren hatte, machte es die Verluste aber wieder wett.

Daimler auf der Gewinnerseite

Angesprungen sind am Nachmittag die Aktien von Daimler, die um 1 Prozent auf 43,02 Euro stiegen.

Mit ihrem Aufschlag führten Daimler die Gewinnerliste im DAX an. Gestützt wurde der Kurs unter anderem vom schwächeren Euro. Von ihm profitieren auch andere Autotitel, der Stoxx-Autoindex legte gegen die Tendenz um 0,2 Prozent zu. Daimler profitierten zusätzlich von einer Kaufempfehlung der UBS.

Größter DAX-Verlierer waren Thyssenkrupp, die mit dem bevorstehenden Abstieg aus dem deutschen Leitindex und einer skeptischen Analysten-Studie um 3,8 Prozent auf 10,52 Euro fielen. Credit Suisse hat ein Kursziel von 9 Euro errechnet.

Die Verlierer in Europa stellten die Branchen der Ölwerte, der Industrie-Aktien und der Einzelhandelstitel. Dabei gaben Luxusgüter-Aktien wie Kering oder LVMH deutlich nach, Händler verwiesen auf die andauernden Unruhen in Hongkong. Dagegen stiegen Sanofi mit einer Kaufempfehlung von Bernstein um 1,9 Prozent.

Im DAX fielen neben Thyssenkrupp auch Deutsche Post deutlich um 1,4 Prozent. Conti verloren 1,3 Prozent.

Varta zweistellig im Plus - Produktion und Kursziel rauf

Der Batteriehersteller Varta (baut seine Produktionskapazitäten für Lithium-Ionen-Zellen angesichts einer andauernd hohen Nachfrage weiter aus. Bis 2022 sollen jährlich über 150 Millionen Zellen produziert werden. Für die nun zusätzlich geplanten 50 Millionen Zellen pro Jahr will das Unternehmen rund 130 Millionen Euro investieren. Finanziert werden soll dies aus dem Mittelzufluss aus dem operativen Geschäft sowie Kundenanzahlungen. Die Analysten der Commerzbank haben das Kursziel für den TecDAX-Kandidaten auf 110 von 80 Euro hochgenommen. Der Kurs stieg um 15,6 Prozent auf 87,60 Euro.

Deutsche Börse kommt für Unibail in Euro-Stoxx-50

Die Aktien der Deutschen Börse werden neu in den Euro-Stoxx-50 aufgenommen. Unibail-Rodamco müssen dafür den Index verlassen. Die Aktie der Deutschen Börse konnte sich nach der Rally der vergangenen Tage behaupten. Unibail fielen um 1,9 Prozent.

In den wesentlich weniger wichtigen Stoxx-50 steigen die Aktien von Iberdrola, Enel und Relx auf. Dafür werden Telefonica, BBVA und Glencore künftig nicht mehr dem Index angehören.

Nachdem sich der Kurs von Home24 in etwas über einem Jahr fast gezehntelt hat, legte er am Dienstag um 10 Prozent zu. Der Online-Möbelhändler hat Zahlen zum Zweitquartal vorgelegt und den Ausblick bestätigt.

=== .=== . Index Schluss- Entwicklung Entwicklung Entwicklung . stand absolut in % seit . Jahresbeginn Europa Euro-Stoxx-50 3.420,74 -11,80 -0,3% +14,0% . Stoxx-50 3.142,83 -6,14 -0,2% +13,9% . Stoxx-600 379,81 -0,88 -0,2% +12,5% Frankfurt XETRA-DAX 11.910,86 -42,92 -0,4% +12,8% London FTSE-100 London 7.268,19 -13,75 -0,2% +8,2% Paris CAC-40 Paris 5.466,07 -26,97 -0,5% +15,5% Amsterdam AEX Amsterdam 559,01 -0,69 -0,1% +14,6% Athen ATHEX-20 Athen 2.107,21 -13,64 -0,6% +31,0% Br ssel BEL-20 Bruessel 3.562,43 -10,86 -0,3% +9,8% Budapest BUX Budapest 39.405,19 -388,93 -1,0% +0,7% Helsinki OMXH-25 Helsinki 3.817,74 -36,91 -1,0% +3,6% Istanbul ISE NAT. 30 Istanbul 122.690,40 +554,10 +0,5% +7,3% Kopenhagen OMXC-20 Kopenhagen 1.046,90 +3,63 +0,3% +17,4% Lissabon PSI 20 Lissabon 4.921,90 -36,49 -0,7% +3,3% Madrid IBEX-35 Madrid 8.809,20 -6,30 -0,1% +3,2% Mailand FTSE-MIB Mailand 21.399,23 -52,75 -0,2% +17,1% Moskau RTS Moskau 1.303,49 -5,73 -0,4% +22,3% Oslo OBX Oslo 779,92 -8,16 -1,0% +5,5% Prag PX Prag 1.030,39 -6,88 -0,7% +4,4% Stockholm OMXS-30 Stockholm 1.568,36 -1,53 -0,1% +11,3% Warschau WIG-20 Warschau 2.107,16 -37,32 -1,7% -7,4% Wien ATX Wien 2.880,78 -30,37 -1,0% +6,0% Z rich SMI Zuerich 9.852,70 -71,84 -0,7% +16,9% .=== Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD Dt. Zehnjahresrendite -0,71 -0,01 -0,95 US-Zehnjahresrendite 1,45 -0,05 -1,23 DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8:04 Mo, 17:27 Uhr % YTD EUR/USD 1,0961 -0,08% 1,0937 1,0968 -4,4% EUR/JPY 116,12 -0,33% 116,29 116,54 -7,7% EUR/CHF 1,0827 -0,37% 1,0854 1,0870 -3,8% EUR/GBP 0,9072 -0,23% 0,9112 0,9091 +0,8% USD/JPY 105,92 -0,26% 106,23 106,26 -3,4% GBP/USD 1,2085 +0,17% 1,2017 1,2062 -5,3% USD/CNY 7,1789 +0,10% 7,1814 7,172 +4,4% Bitcoin BTC/USD 10.657,13 +2,59% 10.426,25 9.906,50 +186,5% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 53,54 54,77 -2,8% -1,56 +11,5% Brent/ICE 57,75 58,66 -1,6% -0,91 +4,3% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.547,63 1.529,60 +1,2% +18,03 +20,7% Silber (Spot) 19,13 18,49 +3,5% +0,64 +23,5% Platin (Spot) 957,95 929,45 +3,1% +28,50 +20,3% Kupfer-Future 2,50 2,53 -1,3% -0,03 -5,5% ===

