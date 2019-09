Los Angeles (ots/PRNewswire) - Schwerpunkte der Mobilitäts- und Techkonferenz sind Design, Marketing und Sicherheit



Das Begleitprogramm zur diesjährigen AutoMobility LA der Los Angeles Auto Show (LA Auto Show) vom 18. bis 21. November 2019 steht fest. Die Mobilitäts- und Techkonferenz bietet alljährlich ergänzend zu ihrem Hauptprogramm Foren, Think Tanks und Gipfeltreffen verschiedenster Organisationen. Dabei ergeben sich für die Besucher zahlreiche Networking-Gelegenheiten, mit Branchenführern aus den Bereichen Design, Marketing und Sicherheit zusammenzukommen.



Am Montag, 18. November, findet der inzwischen dritte Securing Mobility Summit ("Gipfel für Sicherheit in der Mobilität") im Los Angeles Convention Center statt. Auf der ganztägigen Veranstaltung diskutieren internationale Experten die Zukunft der Sicherheit im Mobilitätssektor. Spezialisten stellen ihre Lösungsansätze zu drängenden Themen wie Terrorismusbekämpfung, Industriespionage, Robotertechnik, Sicherheitstechnik und Virtualisierung vor.



Von Montag bis Dienstag, 19. November, hält die ARN Automotive Society ihre 2019er Auto Think Tank Konferenz auf dem AutoMobility LA Campus ab. Dabei stehen zwei Bereiche im Fokus: Technologie-Disruption für Autohersteller sowie die Herausforderungen für das Händlernetz. Die Auto Think Tank-Konferenz richtet den Blick auf die Schnittstellen der Mobilitätsbereiche. Ziel ist, bislang isoliertes Wissen und Ressourcen zu Trends in der Automobilindustrie zusammenzuführen.



Bei der Konferenz Marketing: Automotive LA der Media Post am Dienstag, 19. November, kommen Marketingprofis aus der Industrie zusammen, um gemeinsam ihr Wissen zu vertiefen. Sie sehen fundamentalen Veränderungen entgegen, die vielfältige Herausforderungen und Chancen bieten. Die halbtägige Veranstaltung bündelt die Erfahrungen der Marketingleiter und ihrer Agenturpartner. Sie diskutieren die bevorstehenden Aufgaben und erarbeiten Ideen für kontinuierliches Wachstum und Erfolg in der Zukunft.



Das 2019er Car Design Forum am Mittwoch, 20. November, findet wieder im Technologie Pavillon der Messe statt. Hier diskutieren Top-Designer aus der Automobilbranche Strategien rund ums Fahrzeugdesign. In diesem Jahr stehen das nutzerzentrierte Design (UCD/user-centered design) sowie designen mit Werkzeugen für erweiterte und virtuelle Realität im Mittelpunkt, die den Gestaltungsprozess revolutionieren.



"Wir freuen uns, den Vorreitern aus dem Automobil- und Technologiesektor ein Forum zu bieten, auf dem sie zusammenkommen und sich austauschen können", sagt Lisa Kaz, CEO von LA Auto Show und AutoMobility LA. "Diese dynamischen Veranstaltungen sind dank ihrer inspirierenden und innovativen Denkansätze entscheidend für die Zukunft der Mobilität. Es freut uns sehr, dass die Organisatoren die AutoMobility LA als Plattform für ihre richtungsweisenden Diskussionen gewählt haben."



Im Anschluss an die Veranstaltungen während der AutoMobility LA öffnet die LA Auto Show vom 22. November bis 1. Dezember 2019 ihre Pforten für das Publikum. Weitere Informationen zur AutoMobility LA und zur LA Auto Show, zur Hotelbuchung über den offiziellen Messepartner Connections Housing unter: AutoMobilityLA.com und LAAutoShow.com.



Über die Los Angeles Auto Show und die AutoMobility LA



Die AutoMobility LA 2019 findet vom 18. bis 21. November im Los Angeles Convention Center statt, parallel zu den Presse-Vorstellungen der Fahrzeug-Hersteller der Los Angeles Auto Show. Die 1907 gegründete und 112 Jahre alte Los Angeles Auto Show öffnet vom 22. November bis 1. Dezember 2019 für das Publikum.



2016 fusionierten die Medien- und Fachbesuchertage der LA Auto Show und die Connected Car Expo (CCE) zur AutoMobility LA. Sie führt als erste Messe auf dem Markt den Automobilsektor sowie neue Technologien zusammen und lanciert neue Produkte und Technologien. Ihr Kernthema ist die Zukunft der Mobilität.



Die AutoMobility LA eröffnet Perspektiven, wie Fahrzeuge in Zukunft gebaut, verkauft, bedient und genutzt werden. Sie ist Marktplatz der neuen Autoindustrie, zeigt innovative Produkte und ist Plattform für Unternehmensmeldungen vor einem internationalen Medienpublikum.



Die LA Auto Show wird von der Greater Los Angeles New Car Dealer Association (Vereinigung der Neuwagenhändler von Los Angeles) unterstützt und von ANSA Productions betrieben.



Mehr Infos zur AutoMobility LA finden Sie auf http://www.automobilityla.com/.



