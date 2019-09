Die halbjährliche Überprüfung des österreichischen Leitindex ATX ergibt keine Änderung in der Zusammensetzung. In den ATX five, der die fünf größten börsennotierten Unternehmen zusammenfasst, zieht Verbund AG anstelle von Andritz AG ein, wie die Wiener Börse nach der Sitzung des ATK-Komitees nun bestätigt. Der Stromerzeuger habe den Anlagenbauer beim Kriterium Streubesitz-Kapitalisierung überholt. Die fünf größten Unternehmen an der Wiener Börse sind Erste Group AG, OMV AG, Verbund AG, Raiffeisen Bank International AG und voestalpine AG. Die neue Zusammensetzung des ATX five tritt am 23. September 2019 in Kraft. Die Streubesitzfaktoren bleiben für alle prime market Unternehmen unverändert. Die ...

