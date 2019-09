Die halbjährliche Überprüfung des österreichischen Leitindex ATX ergibt keine Änderung in der Zusammensetzung. In den ATX five, der die fünf größten börsennotierten Unternehmen zusammenfasst, zieht aber die Verbund AG anstelle der Andritz AG ein, teilte die Wiener Börse Dienstagabend in einer Aussendung mit.Der Stromerzeuger ...

Den vollständigen Artikel lesen ...