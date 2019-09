Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires.

Kramp-Karrenbauer will nationalen Klimakonsens

Die CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer hat sich für einen parteiübergreifenden Klimakonsens ausgesprochen, um Deutschland beim Erreichen der Klimaziele zu helfen. Kramp-Karrenbauer regte an, dass die Bundesregierung nach dem geplanten Beschluss des Klimakabinetts am 20. September mit den verantwortlichen Parteien im Bundestag und Bundesrat in Beratungen gehen solle, um bis Jahresende einen "nationalen Klimakonsens" mit Klimaschutzmaßnahmen zu erreichen.

Johnson verliert Parlamentsmehrheit durch Fraktionswechsel eines Abgeordneten

Der britische Premierminister Boris Johnson hat die absolute Mehrheit im Unterhaus verloren: Ein Abgeordneter von Johnsons konservativer Partei wechselte am Dienstag in London zur Fraktion der pro-europäischen Liberaldemokraten. Der Wechsel erfolgte unmittelbar vor dem entscheidenden Machtkampf im Parlament zu den höchst umstrittenen Brexit-Plänen des Regierungschefs.

EZB neigt zu Zinssenkung und Staffelung, QE umstritten - Agentur

Die Europäische Zentralbank (EZB) neigt einem Bericht der Nachrichtenagentur Reuters zufolge zu einer Senkung des Einlagenzinses, verbunden mit Maßnahmen zur Milderung der nachteiligen Nebenwirkungen des Negativzinses. Wie die Agentur unter Berufung auf informierte Personen berichtet, will die EZB außerdem für noch längere Zeit als bisher niedrige Zinsen in Aussicht stellen.

Unicredit: Staffelung von EZB-Einlagenzins sehr komplexes Vorhaben

Unicredit hält die Schaffung eines gestaffelten Systems von Einlagenzinsen durch die Europäische Zentralbank (EZB) für ein sehr komplexes Vorhaben. Analyst Luca Cazzulani verweist in einer Studie darauf, dass sich die Überliquidität sehr unterschiedlich über den Euroraum verteilt, so dass eine Freistellung vom Strafzins auf diese Überliquidität ungleichmäßig wirken würde. Wichtigstes Argument für einen Staffelzins ist Cazzulani zufolge die Möglichkeit, den Glauben unter Marktteilnehmern zu schwächen, dass es für die EZB eine Zinsuntergrenze gibt.

Bund wirft Maut-Betreiber millionenschwere Trickserei vor

Der Streit um die geplatzte Pkw-Maut hat eine neue Stufe erreicht. Die Bundesregierung wirft den Betreiberfirmen vor, nach dem Stopp des Projekts noch Aufträge vergeben zu haben. In einem Anwaltsschreiben im Auftrag des Bundes ist vom "vorsätzlichen Versuch einer treuwidrigen Schädigung des Auftraggebers" die Rede. Die Summe der Verträge belaufe sich auf mindestens 576 Millionen Euro, berichteten Süddeutschen Zeitung und der Sender WDR am Dienstag.

Deutscher Autoabsatz sinkt im August leicht

Die Autoverkäufe in Deutschland haben im August erneut ein hohes Niveau erreicht, sanken aber gegenüber dem Vorjahresmonat leicht. Wie der Branchenverband VDA mitteilte, wurden 313.800 Fahrzeuge verkauft, ein Minus von 1 Prozent. "Das ist der zweitbeste August-Wert", heißt es in der Mitteilung. Arbeitstäglich bereinigt ergibt sich laut dem Verband der Internationalen Kraftfahrzeughersteller (VDIK) ein leichter Zuwachs. Im bisherigen Jahresverlauf kletterten die Neuzulassungen um 1 Prozent auf 2,5 Millionen Einheiten.

Durchsuchungen in mehreren Bundesländern wegen Terrorermittlungen

In Sachsen-Anhalt, Thüringen und Rheinland-Pfalz hat es am Dienstag Durchsuchungen im Zusammenhang mit Terrorermittlungen gegeben. Hintergrund sind Verfahren wegen des Verdachts der Mitgliedschaft in einer ausländischen terroristischen Vereinigung, wie ein Sprecher des Landeskriminalamts (LKA) in Magdeburg sagte. Die Ermittlungen richten sich demnach gegen zwei Beschuldigte wegen mutmaßlicher Mitgliedschaft in der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS).

Innogy-Denkgruppe will mehr Bürgerbeteiligung bei der Energiewende

Unter Federführung des Energiekonzerns Innogy haben zahlreiche Vertreter aus Industrie, Wissenschaft und Politik eine stärkere Beteiligung von Bürgern bei der Energiewende gefordert. Der Umbau der Stromversorgung gelinge nur, wenn es mehr marktwirtschaftliche Anreize zur Förderung von Quartierslösungen und Energiegemeinschaften gebe. Das geht aus einem Beschluss des politischen Beirats der Denkfabrik Designnetz zur urbanen Energiewende hervor, wie Innogy mitteilte.

Haus und Grund: Einnahmen aus CO2-Bepreisung wieder den Bürgern geben

Der Eigentümerverband Haus und Grund hat darauf gepocht, der Bevölkerung die Mittel aus einer möglichen Bepreisung ihres Ausstoßes an Kohlendioxid (CO2) auf anderem Wege wieder zurückzuerstatten. "Wir denken, dass eine CO2-Bepreisung nur einen Zweck haben darf, nämlich eine Verringerung von CO2-Ausstoß zu erreichen. Sie darf daher nicht dazu führen, dass einfach nur Geld in die Staatskassen gespült wird", sagte Verbandspräsident Kai Warnecke bei einer Pressekonferenz in Berlin.

Totalschaden nach Bruchlandung eines Regierungsfliegers - Bericht

Bei der Notlandung eines Regierungsfliegers ist es im April zu einem Totalschaden gekommen. Das Bundesverteidigungsministerium wolle die Unglücksmaschine nun ausmustern, berichtet der Spiegel. Nach Informationen des Magazins teilte der Hersteller des Jets vom Typ "Global5000" der Bundeswehr kürzlich mit, dass wegen der Schäden bei der Bruchlandung ein wirtschaftlicher Totalschaden vorliegt und sich eine Reparatur des Jets nicht mehr lohnt.

Maas sagt dem Sudan wirtschaftliche Hilfe zu

Bundesaußenminister Heiko Maas hat bei einem Besuch im Sudan dem Land deutsche Hilfe zugesagt. Er sei nach Khartum gekommen, um "unsere Unterstützung zuzusagen, bei all den Herausforderungen, die Ihnen bevorstehen, sowohl wirtschaftlich, aber auch bei der Reform des Sicherheitssektors und bei der Organisation des Friedensprozesses", sagte Maas nach einem Treffen mit dem Chef der sudanesischen Übergangsregierung, Abdalla Hamdok.

Polnische Opposition stellt eine Frau als Kandidatin für Parlamentswahlen auf

Die polnische Opposition hat die ehemalige Parlamentspräsidentin Malgorzata Kidawa-Blonska überraschend als Kandidatin für die im Oktober anstehenden Parlamentswahlen aufgestellt. Das teilte der Vorsitzende der liberalen Bürgerplattform (PO), Grzegorz Schetyna, am Dienstag mit. Er ist einer der Chefs eines Bündnisses aus Oppositionsparteien, die anti-europäische Kräfte im Land bekämpfen und den Sieg der nationalkonservativen Regierungspartei bei den Wahlen am 13. Oktober verhindern will.

ISM-Index für US-Industrie fällt im August unter 50 Punkte

Die wirtschaftliche Expansion in der US-Industrie ist im August zum Stillstand gekommen und bei einem viel beachteten Indikator unter die Wachstumsschwelle von 50 Punkten gefallen. Der vom Institute for Supply Management (ISM) berechnete Einkaufsmanagerindex des verarbeitenden Gewerbes ermäßigte sich auf 49,1 (Vormonat: 51,2). Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten einen Rückgang auf 51,0 prognostiziert.

US-Bauausgaben im Juli gestiegen

Die Bauausgaben in den USA haben sich im Juli erhöht. Wie das US-Handelsministerium mitteilte, stiegen sie saisonbereinigt um 0,1 Prozent gegenüber dem Vormonat. Volkswirte hatten eine Zunahme um 0,3 Prozent prognostiziert. Die zunächst für den Vormonat gemeldete Veränderung von minus 1,3 Prozent wurde auf minus 0,7 Prozent revidiert.

US-Präsident Trump wirft Fed Untätigkeit vor

US-Präsident Donald Trump hat der US-Notenbank erneut Untätigkeit im Wettbewerb um die Währungsabwertung vorgeworfen. "Deutschland und viele andere Länder haben negativen Zinsen, sie werden für das Ausleihen von Geld bezahlt, aber unsere Federal Reserve tut nichts", schrieb Trump im Kurznachrichtendienst Twitter. Er fügte hinzu: "Das sind unsere Konkurrenten im Wettbewerb um die schwächere Währung."

US-Industrie zeigt im August nachlassenden Schwung

Die Aktivität in der US-Industrie ist im August langsamer als im Vormonat gewachsen. Der von IHS Markit in diesem Sektor erhobene Einkaufsmanagerindex sank auf 50,3 von 50,4 Punkten. In erster Veröffentlichung war ein Wert von 49,9 ermittelt worden.

US-Vizepräsident Pence übernachtet in Irland in Trump-Golfclub

US-Vizepräsident Mike Pence übernachtet während seines derzeitigen Besuchs in Irland in einem der Golfclubs von Donald Trump - was für Empörung in den Reihen der US-Opposition sorgt. Marc Short, der Stabschef des Vizepräsidenten, sagte am Dienstag zu der Kritik, der Club sei auf "Vorschlag", nicht auf "Anweisung" des Präsidenten für die Übernachtungen ausgewählt worden.

Behörde: Peking kann Notstand in Hongkong ausrufen

Chinas Amt für Hongkong-Angelegenheiten hat erklärt, es habe die rechtliche Befugnis, einseitig den Ausnahmezustand in der Stadt auszulösen, wenn die Unruhen andauern. Die Erklärung Pekings erfolgte nach einem Wochenende mit heftigen Zusammenstößen. Ein Arbeiterstreik und ein Schüler- und Studentenboykott verstärkten die Unruhen.

+++ Konjunkturdaten

*DJ Brasilien Industrieproduktion Juli -0,3% gg Vormonat - IBGE

*DJ Brasilien Industrieproduktion Juli -2,5% gg Vorjahr - IBGE

