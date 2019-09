FRA: Deletion of Instruments from XETRA - 03.09.2019



The following instruments on XETRA do have their last trading day on 03.09.2019

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 03.09.2019



ISIN Name



AU000000SPO4 SPOTLESS GROUP HOLDINGS

CA29429R1029 EPOWER METALS INC.

CA50184T4063 LED MEDICAL DIAGNOSTICS

US9256022032 VICAL INC. DL-,01