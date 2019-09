Itasca, Illinois (ots/PRNewswire) - Der erfahrene Logistik-Leiter wird den Betrieb der Unternehmensniederlassungen in Kanada, Mexiko und den Vereinigten Staaten leiten



AIT Worldwide Logistics, der führende Anbieter von Supply-Chain-Lösungen, gibt bekannt, dass Ryan Carter zum Vice President Americas Operations ernannt wurde. Carter ist seit seinem Eintritt in das Unternehmen im Jahr 2015 als AITs Director of Operations: East Region tätig und verfügt über fast 25 Jahre Erfahrung in der Logistikbranche.



Carter hat in den letzten vier Jahren effektive Wachstumsstrategien bei AIT angeleitet und daran gearbeitet, sowohl die Ertragskraft als auch die Kosten zu optimieren und dabei ein erstklassiges Erlebnis für die Kunden des Unternehmens zu gewährleisten. In seiner neu geschaffenen Funktion wird er für die Leitung der Geschäfte an allen firmeneigenen Standorten in Kanada, Mexiko und den Vereinigten Staaten verantwortlich sein. Alle regionalen Betriebsleiter in den USA und der Geschäftsführer für Mexiko werden an Carter berichten.



Carter berichtet weiterhin an Greg Weigel, Executive Vice President Global Operations. Weigel erklärte, "Ryans Ernennung zum Vice President Americas Operations ist eine wohlverdiente Anerkennung für die hervorragende Arbeit, mit der er zur Verbesserung der operativen Exzellenz des Unternehmens, der Kundenlösungen und der Führung im Unternehmen beigetragen hat. Sein tiefes Verständnis für ganzheitliche Systeme zur Steuerung und Optimierung der gesamten Logistik und die kontinuierliche Verbesserung unseres diversifizierten Produktangebots wird signifikante Vorteile für externe und interne Kunden in ganz Nord- und Südamerika bringen".



Weigel setzte hinzu, "Mit seinem kundenorientierten Ansatz bei der Entscheidungsfindung und Einsatz für den Aufbau der Fähigkeiten seines Teams wird er sicherstellen, dass AIT stets als Garant für die Bereitstellung einer erstklassigen Kundenerfahrung anerkannt und respektiert wird".



"Ich bin glücklich über die Möglichkeiten bei AIT", sagte Carter. "Dies ist ein Unternehmen, das eine wirklich wachstumsorientierte Haltung verkörpert, und ich freue mich darauf, das Engagement von AIT für unsere Kunden, Teamkollegen und Communities voranzutreiben".



Carter wird als neuer Vice President Americas Operations des Unternehmens weiterhin von der AIT-Niederlassung in Miami aus arbeiten.



Informationen zu AIT Worldwide Logistics



AIT Worldwide Logistics wurde 1979 gegründet und hat seinen Sitz in Itasca im US-Bundesstaat Illinois. Das Unternehmen ist ein Full-Service-Anbieter von Transportmanagementlösungen mit mehr als 60 Standorten, die ein weltumspannendes Netzwerk bilden. AIT verbindet ein flexibles Geschäftsmodell mit robuster Technologie für eine vollständige Transparenz über den gesamten Transportweg und kann maßgeschneiderte Lieferkettenlösungen für nahezu jede Branche bereitstellen. Das Unternehmen bietet kreative multimodale Serviceleistungen zu wettbewerbsfähigen Preisen, vereinfacht das komplexe Puzzle der internationalen Logistik und unterstützt damit den Erfolg seiner Kunden, die sich wieder auf die Kernziele ihres Geschäfts konzentrieren können. Weitere Informationen finden Sie unter www.aitworldwide.com.



Unsere Unternehmensmission



Wir bei AIT sind stets bestrebt, das in uns gesetzte Vertrauen zu bestätigen, indem wir unseren Kunden erstklassige weltweite Logistiklösungen anbieten und Engagement für unsere Mitarbeiter, Partner und Communitys zeigen.



