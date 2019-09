DXC Technology(NYSE: DXC), das weltweit führende unabhängige End-to-End-IT-Dienstleistungsunternehmen, wurde im neusten Bericht "NelsonHall Evaluation Assessment Tool (NEAT)" als führendes Unternehmen im Marktsegment "Cyber Resiliency Services Overall" gewürdigt.

NelsonHall beurteilte 12 Anbieter hinsichtlich ihrer Fähigkeit, sofortigen Nutzen zu liefern und zukünftige Kundenanforderungen zu erfüllen. Zentrale Aspekte waren Beratung und Strategieentwicklung, Incident Response/Betriebskontinuitätsmanagement und Managed Security Services.

"Die Würdigung von DXC als Leader in der Cyber Resiliency Services NEAT-Analyse von NelsonHall beruht auf den starken Cybersicherheitsfunktionen des Unternehmens, die als eigenständige Services oder als Teil einer IT-Komplettlösung angeboten werden", so Mike Smart, Senior Analyst und Operations Officer von NelsonHall. "Die Kompetenzen von DXC beruhen auf umfassenden Kenntnissen der Geschäftsabläufe seiner Kunden, proaktiver Reaktion auf Bedrohungen und der Entwicklung von Plänen für den Erhalt der Betriebskontinuität."

NelsonHall stellte außerdem fest, dass DXC über einige der umfassendsten Ressourcen für Sicherheitsforschung, zahlreiche Konzepte und Playbooks wie beispielsweise die Cyber Reference Architecture (CRA) verfügt, mit denen Kundenumgebungen schnell und vollständig geschützt werden können. Der Bericht verwies auf die umfangreichen Kompetenzen von DXC, belegt durch das globale Netzwerk des Unternehmens mit Sicherheitsleitstellen (SOCs) im Dauerbetrieb und Mitarbeiter, die die Mehrheit der Sicherheitsgroßaufträge betreuen können.

"Die Würdigung als Leader im Overall-Marktsegment unterstreicht die kompetenten Ressourcen von DXC, mit denen wir Unternehmen dabei unterstützen, Sicherheit als Herzstück eines digitalen Unternehmens aufzubauen" erklärte Mark Hughes, Senior Vice President und General Manager of Security von DXC Technology. "DXC ist ausgezeichnet aufgestellt, um digitale Services der nächsten Generation mit einem hohen Maß an Automatisierung über eine Sicherheitsplattform zu liefern, die optimierte Prozesse, umfassende Analytik und intelligente Automatisierung in den Prozess des Security Information and Event Management [SIEM] integriert."

Durchgängige Sicherheitsangebote

DXC liefert durchgängige Sicherheitsangebote von Beratungsdiensten und Architektur bis hin zur Implementierung und Management und wurde von NelsonHall außerdem als Leader in den folgenden Kategorien des NEAT-Berichts genannt:

Managed Security Services

Incident Response and Business Continuity Management

Consulting Strategy Formation

Eine zusammenfassende Analyse der Kompetenzen von DXC auf Basis der Anbieterbeurteilung im NelsonHall NEAT-Bericht, Bereich "Cyber Resiliency Services" im Overall-Marktsegment kann hier abgerufen werden.

Über DXC Technology

DXC Technology, das weltweit führende unabhängige, End-to-End-IT-Dienstleistungsunternehmen, verwaltet und modernisiert geschäftskritische Systeme und integriert sie in neue digitale Lösungen, um optimale Geschäftsergebnisse zu erzielen. Die globale Reichweite und die Talente, die Innovationsplattformen, die Technologieunabhängigkeit und das umfangreiche Partnernetzwerk des Unternehmens ermöglichen es mehr als 6.000 privaten und öffentlichen Kunden in 70 Ländern, den Wandel zu meistern. Weitere Informationen finden Sie unter www.dxc.technology.

Über NelsonHall

NelsonHall ist das führende globale Analystenhaus, das Unternehmen dabei unterstützt, die "Kunst des Möglichen" in IT- und Business Services mit Analysten in den USA, Großbritannien und Kontinentaleuropa zu verstehen. NelsonHall liefert Buy-Side-Organisationen detaillierte, kritische Informationen über Märkte und Anbieter (einschließlich NEAT-Assessments), die ihnen helfen, schnelle und fundierte Beschaffungsentscheidungen zu treffen. Für Service-Provider bietet NelsonHall fundierte Kenntnisse über die Marktdynamik und die Benutzeranforderungen, um ihnen zu helfen, ihre Markteinführungsstrategien zu verbessern.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

