Resultierende Studien werden kritische Referenzdaten liefern, um Fortschritte für die Humanmedizin zu erzielen

RENSSELAER, N.Y., Sept. 03, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Taconic Biosciences, ein global führendes Unternehmen für die Bereitstellung von Lösungen mit genetisch modifizierten Tiermodellen, gibt seine Teilnahme an der zweiten Referenzmission für Nagetierforschung auf der Internationalen Raumstation bekannt.

Die Geschichte von Taconic mit der NASA reicht bis ins Jahr 1985 zurück. Während frühere NASA-Programme Kollaborationen mit akademischen und/oder kommerziellen Organisationen waren, um eine bestimmte biologische Funktion zu testen und damit die eigene Forschung voranzubringen, sind die RRR-Missionen agnostisch. Dieses Projekt repräsentiert eine direkte Zusammenarbeit zwischen dem National Lab der Internationalen Raumstattionaufgerufen. Damit sollten Wissenschaftler gefunden werden, die Zugang zu den Proben dieser Mission haben möchten.

Am 27. Juli startete die SpaceX-Falcon-Rakete das Dragon-Raumfahrzeug mit 40 C57BL/6NTac -Mäusen von Taconic zur ISS für die zweite Referenzmission für Nagetierforschungein. Forscher können jetzt die Ergebnisse von zwei Linien vergleichen, um Erkenntnisse zu erhalten, welche die besten Translationsdaten liefert, was die Möglichkeit verbessert, den klinischen Erfolg zukünftiger Therapien vorherzusagen.

Das Dragon-Raumfahrzeug und die Mäuse kehrten am 29. August zur Erde zurück. Sobald die Mäuse sicher ins Labor transportiert worden sind, werden die Proben gesammelt und an die teilnehmenden Forscher verteilt.

"Die Mission von Taconic ist es, Forschern die besten Tiermodelllösungen zu liefern, um Fortschritte in der Humanmedizin zu beschleunigen. Unsere Partnerschaft mit dem ISS U.S. National Laboratory unterstützt dies, indem sie breiten Zugang zu kritischen Referenzdaten aus der Mikrogravitätsumgebung liefert", teilte Dr. John Couse mit, Vice President of Scientific Services bei Taconic. "Wissenschaftler erhalten ein besseres Verständnis der physiologischen, zellulären und molekularen Reaktionen auf diese Variable, was bei der Lösung des bestehenden Problems hilft, die richtigen Krankheitsmodelle zu finden, um die Entwicklung neuer Medikamente voranzubringen."

Um mehr darüber zu erfahren, wie Tiermodelllösungen von Taconic Ihre Forschung voranbringen können, rufen Sie bitte unter der Nummer 1-888-TACONIC .

Über Taconic Biosciences, Inc.

Taconic Biosciences ist ein voll lizenzierter, weltweit führender Anbieter von gentechnisch veränderten Nagetiermodellen und dazugehörigen Dienstleistungen. Taconic wurde 1952 gegründet und bietet die besten Tierlösungen, damit Kunden weltweit wertvolle Forschungsmodelle erwerben, selbstentwickeln, züchten, vorbereiten, testen und vertreiben können. Als Spezialist für gentechnisch veränderte Maus- und Rattenmodelle, Mikrobiom-, Immun- und Onkologie-Mausmodelle und integrierte Modelldesign- und Zuchtdienstleistungen betreibt Taconic drei Servicelabors und sechs Zuchtstätten in den USA und Europa, unterhält Vertriebsbeziehungen in Asien und verfügt über globale Transportkapazitäten, um Tiermodelle fast überall auf der Welt anzubieten.

Ansprechpartnerin für die Medien:

Kelly Owen Grover

Director of Marketing Communications

(518) 697-3824

kelly.grover@taconic.com