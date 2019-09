Nach dem verlängerten Labor-Day-Wochenende ist die Wall Street schwach in den September gestartet. Nach einer starken Vorwoche fiel der Leitindex Dow Jones am Dienstag um 1,08 Prozent auf 26 118,02 Punkte. Dabei belasteten unter Druck stehende Boeing -Aktien sowie enttäuschende Stimmungsdaten aus der US-Industrie. Anleger zeigten sich außerdem weiter beunruhigt vom schwelenden Handelskrieg.

Der vielbeachtete ISM-Index für die US-Industrie machte den Anlegern am Dienstag neue Sorgen, da er für August überraschend unter die Wachstumsschwelle von 50 Punkten gefallen war. Er erreichte den tiefsten Stand seit Januar 2016. "Die USA galt in den vergangenen Quartalen als Hort der Stabilität, doch wie der Index zeigt, kommt das verarbeitende Gewerbe nun spürbar ins Wanken", bewertete dies Chefökonom Thomas Gitzel von der VP Bank.

Am breiten New Yorker Markt ging es wegen der Konjunktursorgen am Dienstag für den S&P 500 um 0,69 Prozent auf 2906,27 Punkte bergab. Der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 fiel um 1,06 Prozent auf 7609,51 Zähler./tih/fba/fba

