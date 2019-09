Pullback-Chance beim europäischen Marktführer! Fielmann-Aktie mit solider Umsatz- und Gewinnentwicklung

Symbol:ISIN: DE0005772206: Fielmann hat in den letzten 6 Monaten über 13 Prozent zugelegt. Im Mai war eine Kurskorrektur unter den 50er-EMA zu verzeichnen. Inzwischen ist aber eine deutliche Erholung eingetreten, die Aktie ist ins Bullenlager gewechselt.Fielmann ist Marktführer im europäischen Brillengeschäft und überzeugt mit soliden Fundamentalzahlen. Das Chartbild ist zumindest momentan wieder bullisch.Sobald die Aktie zum 20er-EMA zurückkehrt, sich von dort abstößt und die allgemeine Börsenstimmung es zulässt, könnten Einstiege für Long Setups gesucht werden. Die Marken für Kaufsignal und Stopp Loss können erst dann präziser genannt werden. Die nächsten Quartalszahlen werden am 7. November veröffentlicht.Aussicht: BULLISCHAutor: Thomas Canali besitzt aktuell Positionen in FIE.Link zum Originalbeitrag: https://ratgebergeld.at/blog/fielmann-bullenstarke-brillen-aktie/