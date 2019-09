ThyssenKrupp - geht die Abverkaufs-Party weiter?

Analyse erstellt im Auftrag von





Symbol:ISIN:Die ThyssenKrupp AG ist ein weltweit tätiger Industriekonzern, der sich auf die Verarbeitung von Wertstoffen wie Flachstahl spezialisiert hat. Die Aktie von ThyssenKrupp befindet sich im Abwärtstrend. Der A ktienkurs des Stahl-Konzerns notiert unter dem EMA 50. Pullback`s zum EMA 50 waren in der Vergangenheit gute Short-Gelegenheiten in der Aktie des Industrie-Konzerns.ThyssenKrupp korrigiert gerade im Abwärtstrend. Am EMA 50 ist die Aktie mit ihre Korrekturbewegung abermals gescheitert. Es sieht danach aus, dass es wieder weiter nach Süden gehen könnte. Würde die Aktie im Bereich der Marke von 10,20 EUR seitlich korrigieren und dann der Break-Down erfolgen, wäre mit einer Beschleunigung des Abwärtstrends zu rechnen.Für einen Short-Einstieg sollte ein Break-Down unter 10,20 EUR abgewartet werden. Hier wäre die Impulskerze der Korrekturbewegung vom 22.08. wieder zu 50% negiert. Intraday sollte auf eine seitliche Korrektur vor dem Durchbruch geachtet werden. Den Stopp könnten aggressivere Trader über die Impulskerze bei 10,66 EUR platzieren, für defensivere Trader würde sich der Bereich oberhalb des EMA 50 bei rund 11,30 EUR anbieten.Meine Meinung zu ThyssenKrupp ist bärisch