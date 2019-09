Der Kauf wird die Maleinsäureanhydrid-Kapazität des Unternehmens vor dem erwarteten langfristigen Wachstum auf dem Weltmarkt erweitern

Nach dem vorher in 2019 erfolgten erfolgreichen Ausbau der Kapazitäten für Äpfel- und Fumarsäure-Endbearbeitung gab Bartek Ingredients die Entscheidung bekannt, einen Reaktor mit einer Kapazität von 22.000 Tonnen/Jahr von MAN Energy Solutions in Deggendorf, Deutschland, zu kaufen.

Der Reaktor wird die Maleinsäureanhydrid-Kapazität des Unternehmens vor dem erwarteten langfristigen Wachstum des globalen Marktes für Säuerungsmittel erweitern. Damit wird die vorgelagerte Rohstoffproduktion von Bartek weiter mit der nachgelagerten Endbearbeitungskapazität integriert.

"Der neue Reaktor wird eine willkommene Ergänzung für den nordamerikanischen Markt sein, wo bis 2023 mit einem zusätzlichen Kapazitätsbedarf gerechnet wird", sagte John Burrows, CEO von Bartek. "Bartek ist bestrebt, auf dem Weltmarkt für Äpfelsäure und lebensmitteltauglicher Fumarsäure führend zu sein, und die Sicherstellung der Versorgung unserer Kunden für die kommenden Jahre ist ein wesentliches Element unserer langfristigen Strategie."

Bartek rechnet mit der Lieferung dieses neuen Reaktors im vierten Quartal 2020 und mit der Inbetriebnahme der Anlage im zweiten Quartal 2021.

"Diese Investitionsentscheidung des Bartek-Vorstands unterstützt die Strategie des Unternehmens, vor der Nachfrage des Marktes zu investieren und stärkt das Ziel des Unternehmens, einen erstklassigen Fertigungsbetrieb zu betreiben", sagte Matt Chapman, Partner bei der Muttergesellschaft von Bartek, TorQuest Partners.

Für weitere Informationen über Bartek und die Produkte des Unternehmens besuchen Sie bitte: bartek.ca.

Über Bartek Ingredients

Bartek Ingredients Inc. wurde 1969 gegründet und ist ein führender Hersteller von Äpfelsäure, Fumarsäure und Maleinsäureanhydrid. Bartek, mit Hauptsitz in Stoney Creek, Ontario, Kanada, beschäftigt in seinen beiden Produktionsstätten im Süden von Ontario 120 Mitarbeiter. Die Anlagen von Bartek sind nach ISO 9001:2015 zertifiziert. Bartek ist außerdem im Besitz der Zertifizierung BRC Global Standard for Food Safety und beliefert mehr als 40 Länder auf der ganzen Welt. Für weitere Informationen über Bartek besuchen Sie bitte: bartek.ca/.

Über TorQuest Partners

TorQuest Partners wurde 2002 gegründet und ist ein in Kanada ansässiger Verwalter von Private-Equity-Fonds. TorQuest verwaltet Eigenkapital in Höhe von mehr als 2 Milliarden kanadische Dollar, investiert in mittelständische Unternehmen und arbeitet eng mit Führungskräften zusammen, um Mehrwert zu schaffen. Besuchen Sie torquest.com/, um mehr über TorQuest Partners zu erfahren.

