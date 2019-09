Andersen Tax, eine der größten unabhängigen Steuerberatungsgesellschaften der Nation, wird nun unter der Marke "Andersen" firmieren und das Erbe und die Werte des Namens Andersen verkörpern.

Der Name Andersen spiegelt das gesamte Spektrum an Dienstleistungen wider, das Kunden in den USA und international zur Verfügung steht. Andersen Tax wurde 2002 als reine Steuerberatungsgesellschaft mit Schwerpunkt auf Privatkunden gegründet. Heute betreut die Firma einige der größten Unternehmen der Welt und bietet nicht nur Steuerdienstleistungen, sondern auch Dienstleistungen in den Bereichen Bewertung, Verrechnungspreise und, international, eine umfassende Palette an integrierten Steuer- und Rechtsdienstleistungen an.

Vor genau fünf Jahren nahm die Firma den Namen Andersen Tax an, ein Name, der ihre eigene Kultur und ihre eigenen Werte am besten widergespiegelt hat. Der Name wurde damals gewählt, um die Unabhängigkeit der Firma hervorzuheben und deutlich zu machen, dass Audits nicht zum globalen Serviceangebot gehörten (und auch in Zukunft nie dazu gehören werden).

"Als wir 2014 den Namen Andersen Tax übernahmen, haben wir einen von vielen als sehr mutig empfundenen Schritt getan. Aber wir wussten, dass es der Name war, der unsere Kultur des Kundenfokus, der Führungsverantwortung, Transparenz und erstklassigen Lösungen am besten definierte", sagte Andersen CEO und Andersen Global Vorstand Mark Vorsatz. "Unser Wechsel zur Marke "Andersen" ist ein Zeichen für das, was wir in den letzten fünf Jahren erreicht haben und wir fangen gerade erst an. "Andersen" spiegelt am besten unsere Geschichte, unsere Werte und unsere Vision für die Zukunft wider und umfasst auf noch umfassendere Weise alles, was unsere Organisation repräsentiert, sowie unsere Fähigkeit, Kunden auf der ganzen Welt nahtlos zu beliefern."

Seit der Einführung des Namens "Andersen Tax" im Jahr 2014 ist das Unternehmen exponentiell gewachsen. Damals war die Firma in der Lage, über die Mitgliedsfirmen von Andersen Global, dem von ihr gegründeten internationalen Verband von Mitgliedsfirmen, Kundenbedürfnisse an 26 Standorten zu erfüllen. Diese Reichweite ist durch die Mitglieds- und Kooperationsfirmen von Andersen Global inzwischen auf mehr als 57 Länder und auf über 148 Standorte weltweit angewachsen.

Zusätzlich zu den Steuerdienstleistungen bieten die Mitglieds- und Kooperationsfirmen von Andersen Global auch Rechtsdienstleistungen in 49 Ländern weltweit an. Damit bieten sie ihren Mandanten erstklassige Lösungen, um sowohl ihre steuerlichen als auch ihre rechtlichen Bedürfnisse auf unabhängige und nahtlose Weise weltweit zu erfüllen.

"Die Mitgliedsfirmen auf der ganzen Welt werden in den kommenden Jahren ebenfalls in "Andersen" umbenannt. Hierbei besteht das Endziel darin, eine einzige globale Marke zu haben eine Firma, bei der Kunden auf der ganzen Welt die besten und umfassendsten Steuerdienstleistungen von qualifizierten Mitarbeitern mit den höchsten Standards erhalten. Wir alle teilen die gleichen Werte und Visionen, und es ist nur konsequent, dass sich dies auch in unserem Namen widerspiegelt", fügte Mark hinzu.

Andersen ist Gründungsmitglied von Andersen Global, einem internationalen Verband von rechtlich eigenständigen, unabhängigen Mitgliedsfirmen, dem Steuer- und Rechtsexperten aus aller Welt angehören. Andersen Global wurde 2013 von der US-amerikanischen Mitgliedsfirma Andersen Tax LLC gegründet und beschäftigt heute mehr als 4.500 Fachleute weltweit, hat über 600 globale Partner und ist über seine Mitgliedsfirmen und Kooperationspartner an über 148 Standorten präsent.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20190903005984/de/

Contacts:

Megan Tsuei

Andersen

+1 415 764 2700