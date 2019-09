MEDIENMITTEILUNG

Zürich, 4. September 2019

ORIOR erweitert ihre Beteiligung an Casualfood

Die international tätige Schweizer Food & Beverage Gruppe ORIOR erhöht ihre Beteiligung an Casualfood auf 70?%. Damit festigt sie ihre strategisch breitere Aufstellung um ein neues Kompetenzzentrum, das auf Genussinseln im wachsenden Food Service To-Go-Markt spezialisiert ist.

Im Herbst 2018 informierte ORIOR über die schrittweise Übernahme von Casualfood und beteiligte sich damals mit einem Anteil von 35?% am Unternehmen. Mit der Erweiterung der Beteiligung um zusätzliche 35?% hält ORIOR nun den Mehrheitsanteil und integriert Casualfood als eigenständiges Kompetenzzentrum innerhalb des Segments ORIOR International in die Gruppe. Die entsprechende Vollkonsolidierung erfolgt ab September 2019. Finanziert wird die Beteiligung mit eigenen Mitteln sowie über bestehende Fremdfinanzierungslinien. ORIOR beabsichtigt die vollständige Übernahme in weiteren Teilschritten bis 2022.

Die beiden Gründer und Geschäftsführer von Casualfood, Stefan Weber und Michael Weigel, freuen sich, mit ihrem erfolgreichen Unternehmen Teil der ORIOR Familie zu sein; ersterer wird Einsitz in die Erweiterte Konzernleitung nehmen. Auch Daniel Lutz, CEO der ORIOR Gruppe, freut sich: «Ich bin überzeugt von Casualfood. Das feine Gespür für Markenwelten und Trends ist bemerkenswert, genauso wie die unkonventionelle, agile und kreative Art, wie dieses Team neue Markenwelten erschafft und sie dank Nähe zu den Konsumentinnen und Konsumenten, prägnanten Geschichten und Fokus auf Kleinflächen zum Erfolg führt.»

Weitere Informationen zu Casualfood (Links)

Das Geschäftsmodell und die Kernkompetenzen sind in der Medienmitteilung sowie der zugehörigen Präsentation vom 4. September 2018 ausführlich umschrieben. Detaillierte Beschriebe der einzelnen Markenkonzepte und die Geschichte des Unternehmens lassen sich auf der Website www.casualfood.de nachlesen.

