Zürich (awp) - Orior hat seine Beteiligung an Casualfood wie angekündigt aufgestockt. Der Nahrungsmittel-Hersteller hat weitere 35 Prozent an dem Unternehmen erworben und hält damit neu eine Mehrheit von 70 Prozent. Casualfood werde als eigenständiges Kompetenzzentrum innerhalb des Segments Orior International in die Gruppe ...

Den vollständigen Artikel lesen ...