• 235 Immobilienprojekte werden aktuell in der Cloud-Lösung der Kostenmanagement-Software kontrolliert • 25 internationale Kunden nutzen PROBIS Expert bereits • Vor allem Großprojekte wie Flughäfen, Hotels und Hochhäuser profitieren Die cloudbasierte Kostenmanagement-Software PROBIS Expert setzt sich weiter am Immobilienmarkt durch. Inzwischen wurde die Schallmauer von 20 Milliarden Euro Gesamtvolumen an Immobilien-Projekten, die mit PROBIS Expert ...

Den vollständigen Artikel lesen ...