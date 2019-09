The following instruments on XETRA do have their first trading day 04.09.2019

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 04.09.2019



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA TKAJ XFRA DE000A2YN6V1 THYSSENKRUPP MTN 19/23 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DD5AL94 DZ BANK CLN E.9770 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB3480 LB.HESS.THR.CARRARA09A/19 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB3555 LB.HESS.THR.CA.TIL.09C/19 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB35A1 LB.HESS.THR.CARRARA09B/19 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB35C7 LB.HESS.THR.IS.09A/19 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB35D5 LB.HESS.THR.CARRARA09C/19 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000HV2AST3 UC-HVB PF 2063 BD01 BON EUR N

CA XFRA FR0013445129 CIE FIN.FONC 19/27 MTN BD01 BON EUR N

CA XFRA FR0013445137 RTE RESEAU 19/27 MTN BD02 BON EUR N

CA XFRA FR0013445152 RTE RESEAU 19/49 MTN BD02 BON EUR N

CA XFRA US912828YE44 USA 19/24 BD02 BON USD N

CA XFRA XS2049090595 VIER GAS TRA. MTN19/29 BD02 BON EUR N

CA XFRA XS2049146215 VIER GAS TRA. MTN19/34 BD02 BON EUR N

CA XFRA XS2049630028 MIZUHO F.G. 19/29 MTN BD02 BON EUR N

CA XFRA XS2049630887 MIZUHO F.G. 19/24 MTN BD02 BON EUR N

CA XFRA XS2050448336 FAST.AB BALD 19/27 MTN BD02 BON EUR N

CA XFRA XS2050933972 CO. RABOBANK 19/UND.FLR BD02 BON EUR N

CA XFRA XS2050945984 SANTANDER CB 19/24 MTN BD02 BON EUR N

CA LME1 XFRA CA03836P1080 APTERYX IMAGING INC. EQ00 EQU EUR N

CA O4V3 XFRA CA74167M1059 PRIME MINING CORP. EQ00 EQU EUR N

CA 0GZF XFRA DE000PZ9RE14 BNP PAR.ISS. O.E. ETC EQ01 EQU EUR Y

CA 0GZH XFRA DE000PZ9REA8 BNP PAR.ISS. O.E. ETC EQ01 EQU EUR Y

CA 0GZE XFRA DE000PZ9RED2 BNP PAR.ISS. O.E. ETC EQ01 EQU EUR Y