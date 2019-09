The following instruments on XETRA do have their last trading day on 04.09.2019

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 04.09.2019



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA DICC XFRA DE000A12T648 DIC ASSET AG ANL. 14/19 BD00 BON EUR N

CA DAIW XFRA DE000A2AAL23 DAIMLER AG.MTN 16/19 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DG4T7Z2 DZ BANK IS.A667 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DG4UBV2 DZ BANK IS.C125 17/47 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000EH1ABD6 COBA OMH E2419 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB1DF6 LB.HESS.-THR. H256 14/24 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB3PV3 LB.HESS.THR.CARRARA09D/16 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB5FN6 LB.HESS.THR.CARRARA09C/17 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HSH3AN9 HCOB FIX/FLR 09/19 BD00 BON EUR N

CA XFRA US487836BC12 KELLOGG CO. 2019 BD00 BON USD N

CA XFRA USJ0423YBU76 MUFG BANK 14/19 BD00 BON USD N

CA ZUXM XFRA DE000DB7XQN9 DT.BANK MTH 13/19 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB1JY4 LB HESS.-THUER. 14/19 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB4R35 LB.HESS.THR.CARRARA09J/18 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB4R43 LB.HESS.THR.CARRARA09K/18 BD01 BON EUR N

CA XFRA GB00B4YRFP41 TREASURY STK 2019 BD01 BON GBP N

CA XFRA US42217KAW62 WELLTOWER INC. 2022 BD01 BON USD N

CA XFRA CA68323ACU66 ONTARIO PROV. 2019 BD02 BON CAD N

CA XFRA XS0450786800 NATIONWIDE BLDG 09/19 MTN BD02 BON GBP N

CA XFRA XS1107562594 STAND. CHART. 14/19 REGS BD02 BON USD N

CA XFRA XS1197832832 COCA-COLA CO. 15/19 FLR BD02 BON EUR N

CA INRC XFRA XS1322536332 INT.CONS.AIRL.GR.15/20 CV BD02 BON EUR N

CA XFRA XS1485970146 NED.WATERSCH. 16/19 REGS BD02 BON USD N

CA XFRA XS1488421592 B.A.T. INTL FIN.16/19 MTN BD02 BON USD N