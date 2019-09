FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 04.09.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 04.09.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

EDGA XFRA ZAE000018123 GOLD FIELDS LTD RC-,50 0.036 EUR

HY7 XFRA ZAE000012084 SHOPRITE HLD LTD RC 1,134 0.098 EUR

02M XFRA US61945C1036 MOSAIC CO. DL-,01 0.046 EUR

8CR XFRA US1680881026 CHICAGO RIVET + MACH.DL 2 0.201 EUR

AQHE XFRA AU000000EVT1 EVENT HOSPITALITY+ENTMT 0.191 EUR

SW9 XFRA HK0000063609 SWIRE PROPERTIES LTD 0.034 EUR

6FE XFRA US83001A1025 SIX FLAGS ENTERTAIN.DL-01 0.750 EUR

PG4 XFRA US74251V1026 PRINCIPAL FINL GRP DL-,01 0.503 EUR

PE1 XFRA US7034811015 PATTERS.-UTI DL-,01 0.037 EUR

HDI XFRA US4370761029 HOME DEPOT INC. DL-,05 1.243 EUR

BLQA XFRA US09247X1019 BLACKROCK CL. A DL -,01 3.017 EUR

BKKF XFRA TH0001010014 BANGKOK BK -FGN- BA 10 0.060 EUR

LR6B XFRA KYG548561284 LIFESTYLE INTL HLDGS SUB. 0.035 EUR

DKW XFRA KYG1080K1094 BAUHAUS INTL HLDGS HD-,10 0.007 EUR

3SD XFRA HK3377040226 SINO-OCEAN GROUP HLDG LTD 0.013 EUR

CTY XFRA HK0293001514 CATHAY PAC. AIRW. 0.021 EUR

SWI1 XFRA HK0087000532 SWIRE PAC. CL.B 0.031 EUR

SWI XFRA HK0019000162 SWIRE PAC. CL.A 0.157 EUR

PZX XFRA CNE1000003X6 PING AN INS.C.CHINA H YC1 0.098 EUR

5TJ XFRA CA2052491057 COMPUTER MODELLING GROUP 0.068 EUR

8A6 XFRA CA0467894006 ATCO LTD CL. I NON VTG 0.277 EUR

WON1 XFRA BMG9429S2464 WANG ON GRP LTD HD-,01 0.001 EUR

CBA XFRA BMG1368B1028 BRILL. CHINA AUT. DL-,01 0.013 EUR

PVQ XFRA AU000000PPT9 PERPETUAL LTD. 0.768 EUR

ILZ XFRA AU000000ILU1 ILUKA RES 0.031 EUR

UR9 XFRA AU000000CUV3 CLINUVEL PHARMACEUTICALS 0.015 EUR

T7W XFRA AU000000TWE9 TREASURY WINE ESTATES LTD 0.123 EUR

KOS1 XFRA US5006881065 KOSMOS ENERGY LTD DL-,01 0.041 EUR

MKM XFRA AU000000MLD9 MACA LTD 0.015 EUR

1Q0 XFRA AU000000QIP0 QANTM INTELL. PROP. O.N. 0.030 EUR

TR7 XFRA BMG9078F1077 TRITON INT.LTD A DL-,01 0.475 EUR

MPV XFRA AU000000MPL3 MEDIBANK PRIVATE LTD 0.061 EUR

K1W XFRA US50105F1057 KRONOS WORLDWIDE DL-,01 0.165 EUR

HH1 XFRA US4101201097 HANCOCK WHITNEY C.DL 3,33 0.247 EUR

IF3 XFRA AU000000IVC8 INVOCARE LTD. 0.108 EUR