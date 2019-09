FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 04.09.2019 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 05.09.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 04.09.2019. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 05.09.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

PM6 XFRA JE00B6T5S470 POLYMETAL INTL PLC 0.183 EUR

LSU2 XFRA GB00BYW0PQ60 LAND SECURITIES GROUP PLC 0.128 EUR

41G1 XFRA GB00B63QSB39 GREGGS PLC LS-,02 0.516 EUR

10D XFRA US63938C1080 NAVIENT CORP. DL-,01 0.146 EUR

8GCA XFRA US37827X1000 GLENCORE PLC ADR 2 DL-,01 0.183 EUR

SUA2 XFRA GB00BKKMKR23 RSA INSURANCE GR. LS 1 0.082 EUR

YA1 XFRA AU000000YAL0 YANCOAL AUSTRALIA LTD 0.064 EUR

12A XFRA US05351W1036 AVANGRID INC. DL-,01 0.402 EUR

4A4B XFRA GB00BK1PTB77 AGGREKO PLC LS-,04832911 0.103 EUR

TC5 XFRA US8983491056 TRUSTCO BK CORP. DL 1 0.062 EUR

2U4 XFRA GB00BJLP1Y77 HICL INFRASTRUCT LS-,0001 0.023 EUR

76C XFRA US69007J1060 OUTFRONT MEDIA DL-,01 0.329 EUR

U1N XFRA US9047081040 UNIFIRST CORP. DL-,10 0.103 EUR

F5L XFRA AU000000FXL1 FLEXIGROUP LTD 0.024 EUR

DG2 XFRA GB00BYX7JT74 DIVERS.GAS+OIL PLC LS-,01 0.031 EUR

BZU XFRA NZAIRE0001S2 AIR NEW ZEALAND O.N. 0.074 EUR

1C6 XFRA AU000000CTD3 CORPORATE TRAVEL MNGNT 0.136 EUR

3LL XFRA HK0000504214 CSSC(HK)SHIPPING CO.LTD 0.003 EUR

1DH XFRA GB0002018363 CLARKSON PLC LS-,25 0.275 EUR

PPB XFRA IE00BWT6H894 FLUTTER ENTMT PLC EO-,09 0.737 EUR

NZB XFRA GB00B01QGK86 NCC GROUP PLC LS -,01 0.035 EUR

BIL XFRA GB00BH0P3Z91 BHP GROUP PLC DL -,50 0.713 EUR

MI6 XFRA AU000000MWY2 MIDWAY LTD 0.055 EUR

HY7A XFRA US82510E2090 SHOPRITE HDGS ADR RC-,01 0.098 EUR

1X6 XFRA AU000000CL11 CLASS LTD. 0.015 EUR

COY XFRA US8760301072 TAPESTRY INC. DL-,01 0.309 EUR

1YZ XFRA GB00B135BJ46 SAVILLS PLC LS-,025 0.054 EUR

PAN XFRA GB00B02QND93 PAYPOINT PLC LS -,0033 0.231 EUR